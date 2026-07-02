Minería: Gualcamayo busca un segundo RIGI para financiar la transformación en distrito minero

Minas Argentinas , titular y operadora de la Mina Gualcamayo en la provincia de San Juan , estudia la presentación de un segundo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en minería destinado a financiar un programa de exploración por 1.500 millones de dólares , que busca transformar al tradicional proyecto sanjuanino en el distrito minero Gualcamayo .

La iniciativa, denominada Programa G50 , fue anunciada por el CEO y fundador del grupo, Juan José Retamero , durante un encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo el viernes pasado en Madrid con empresarios e inversores españoles, en el marco de su gira oficial por España .

El encuentro, promovido por el embajador Wenceslao Bunge Saravia y el canciller Pablo Quirno , se inscribió en la estrategia del Gobierno nacional de captar inversiones y difundir entre el empresariado español las reformas económicas impulsadas desde diciembre de 2023. Además de AISA Group , asistieron representantes de compañías como Urbaser , ProEduca/UNIR , Hutchison Ports BEST , Platinum Equity , Ferrovial , Grupo Meliá , Prosegur , Fever , Emergent Cold LatAM , Naturgy , Bemberg Capital , Xtellus Capital Partners , PTP Group y Acciona .

La presentación del RIGI para el Programa G50 se suma al RIGI ya aprobado en enero de este año para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP) , que contempla una inversión de 665 millones y exportaciones estimadas en 26.500 millones entre 2030 y 2055. Carbonatos Profundos es un proyecto que se concentra en el desarrollo de un cuerpo mineralizado situado debajo de las antiguas zonas productivas de Gualcamayo (que actualmente reúne 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas certificadas ). El nuevo programa apunta a una escala mayor: convertir a la totalidad de la propiedad, de 38.000 hectáreas de concesión minera , en un distrito minero de exploración y reposición de recursos de largo plazo .

Juan José Retamero, titular de Minas de Argentina (tercero a la izquierda) en Madrid en la reunión con Javier Milei donde adelanto la presentación del Nuevo RIGI

El nuevo RIGI permitiría explorar las 38 mil hectáreas de la propiedad transformado a Gualcamayo en un distrito minero

Según explicó Nicolás Bareta, Head of Mining de AISA Group, la compañía concibe a Gualcamayo "como distrito, no solo como mina", con el propósito de integrar Carbonatos Profundos, la exploración brownfield y nuevos objetivos de prospección bajo una misma mirada estratégica. Bareta sostuvo que el país necesita proyectos capaces de reponer reservas, generar divisas y sostener empleo durante décadas, y que ese es el sentido del Programa G50, en tanto aprovecha los incentivos previstos para la reinversión.

El plan contempla una asignación progresiva de capital para exploración, desarrollo y producción a lo largo de las próximas décadas. En una primera etapa, de entre 24 y 36 meses, la compañía buscará acelerar la evaluación de los recursos remanentes con el fin de incorporar nuevas onzas al perfil productivo de corto plazo. En paralelo, avanzará sobre sectores del distrito aún no explorados, incluidas áreas con potencial aurífero y de metales industriales.

Un yacimiento que fue reactivado

Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas, señaló que Gualcamayo "dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro". Según indicó, el primer RIGI permitió asegurar la viabilidad de Carbonatos Profundos, mientras que el nuevo proyecto busca consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con mayor exploración, más reservas y nuevas oportunidades para la provincia de San Juan.

Según el anuncio de la empresa, la solicitud del nuevo RIGI, que será presentada en los próximos días, se enmarca en la estrategia de reinversión permanente que AISA sostiene desde su llegada a Gualcamayo en 2023, cuando asumió la continuidad operativa del yacimiento. Desde entonces, la compañía impulsó el saneamiento financiero de la operación, la recategorización de recursos y reservas, y la reactivación de las tareas de exploración, en lo que definió como la base de una nueva etapa de crecimiento.

El RIGI como herramienta

Para la empresa, el RIGI constituye "una herramienta clave" para que la Argentina pueda transformar su potencial geológico en inversión concreta, y destacaron que la recuperación de Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar a su etapa final puede reactivarse cuando existen un equipo técnico profesional, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica para invertir.