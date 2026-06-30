30 de junio de 2026
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Murió Daniel Melingo, el legendario músico de Los Twist y Los Abuelos de la Nada

La muerte de Daniel Melingo conmociona al país. El emblemático músico falleció en su casa de Chacarita dejando una obra imborrable en la cultura nacional.

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Murió Daniel Melingo, el legendario músico de Los Twist y Los Abuelos de la Nada 

Por Sitio Andino MuchoShow

Otro día triste para la cultura argentina tras la partida de una de las figuras más singulares e influyentes de las últimas décadas. El genial músico Daniel Melingo, pieza fundamental del rock de los ochenta y posterior refundador del tango arrabalero, sufrió una muerte repentina a los 68 años en su domicilio de Chacarita.

¿Cómo fueron las últimas horas del músico?

El compositor de clásicos inoxidables se encontraba en su departamento de la calle Estomba transitando un cuadro de enfermedad respiratoria por el cual recibía cuidados paliativos domiciliarios. Fue su propio hijo quien lo encontró sin vida durante la mañana de este martes, una triste realidad que poco después fue ratificada con profundo dolor por su histórica manager, Olga Castreno, y la productora Pelo Music a través de un comunicado oficial.

La partida física de Melingo toma por sorpresa a sus seguidores ya que el artista se mantenía en plena actividad creativa. Apenas veinte días atrás, había brindado una entrevista detallando sus grandes proyectos para este año: la presentación del disco Tangos bajos (Rework) planificada para el próximo 21 de septiembre en el Teatro Coliseo, la filmación de un documental sobre las raíces africanas en la música local y el lanzamiento de su propia línea de vino Malbec.

Daniel Melingo (1)

El incalculable legado de un creador que rompió los moldes

Nacido en octubre de 1957, Melingo se formó en los conservatorios nacionales antes de escapar de la dictadura militar rumbo a Brasil, donde tocó junto a Milton Nascimento. A su regreso, su saxofón y clarinete marcaron la era dorada de Los Abuelos de la Nada, inmortalizando el icónico reggae “Chalamán”. Poco después, pateó el tablero de la escena nacional al fundar junto a Pipo Cipolatti el grupo Los Twist, editando el histórico álbum La dicha en movimiento.

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Su versatilidad no conoció fronteras. Formó parte de la banda de Charly García en la mítica época de Piano Bar, armó proyectos de vanguardia electrónica en España como Lions in Love junto a Willy Crook y, a finales de los años 90, gestó su revolución más profunda al volcarse de lleno a la música ciudadana. Con su disco Tangos bajos, rescató la estampa canyengue, el lunfardo de los arrabales y conquistó Europa, donde la prensa británica llegó a definirlo como el Tom Waits del tango.

Con su partida, se apaga un eslabón dorado que unió la irreverencia del rock con la nostalgia del asfalto porteño. Su obra, sin embargo, quedará flotando para siempre en el oído de cada argentino que vuelva a sintonizar su inoxidable respiración musical.

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