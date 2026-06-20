20 de junio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Hallan muerto a un hombre con antecedentes en una finca de Guaymallén

Investigan la muerte de un hombre de 44 años hallado en una finca de Guaymallén durante la noche del viernes. Repasá todos los detalles del caso.

Hallan muerto a un hombre con antecedentes en una finca de Guaymallén

Hallan muerto a un hombre con antecedentes en una finca de Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales

Durante la noche del viernes, alrededor de las 21:20, un hombre de 44 años fue hallado muerto en el interior de una finca ubicada en el departamento de Guaymallén. El hecho motivó la intervención de personal policial, que trabaja para determinar las circunstancias en que se produjo la muerte.

Policía investiga la muerte de un hombre hallado en una finca de Guaymallén

Según información oficial, la Policía de Mendoza investiga la muerte de un hombre de 44 años, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de un pozo de agua ubicado en una finca de Guaymallén.

El procedimiento se inició a partir de un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en el lugar.

Tras las tareas realizadas por Bomberos, el cuerpo fue extraído a las 01:05 horas. Posteriormente, personal de Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes, en las que se constató la presencia de tres heridas punzopenetrantes. Además, se determinó que la víctima registraba antecedentes: robo agravado (21/07/2021), privación ilegítima de la libertad con acceso carnal y hurto simple en concurso real (26/06/2012), y lesiones leves y daño en concurso real (17/11/2010).

En la causa intervienen la Oficina Fiscal de Guaymallén y personal de la División Homicidios.

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