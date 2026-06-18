Diez allanamientos en Guaymallén dejan siete detenidos y herramientas recuperadas por 50 millones de pesos

Luego de varias semanas de investigación para esclarecer distintos hechos delictivos, la Policía de Mendoza llevó adelante este jueves diez allanamientos simultáneos en Guaymallén . Los efectivos recuperaron herramientas robadas valuadas en aproximadamente 50 millones de pesos, la incautación de un arma de fuego .

En el operativo se dispuso que siete personas queden a disposición de la Justicia, entre ellos hay detenidos y aprehendidos . Los procedimientos fueron realizados durante la mañana en el asentamiento Buena Nueva y las medidas estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Guaymallén , dependiente de la Dirección General de Investigaciones, con el apoyo de distintas unidades policiales.

Como resultado de los operativos, los investigadores lograron recuperar una importante cantidad de herramientas nuevas sustraídas en distintos ilícitos , cuyo valor estimado ronda los 50 millones de pesos . Además, durante las requisas fue secuestrada un arma de fuego que quedó incorporada a la causa judicial.

Los procedimientos fueron realizados durante la mañana en el asentamiento Buena Nueva.

Según informaron fuentes policiales, los elementos recuperados estaban vinculados a diferentes hechos delictivos ocurridos en el departamento, los cuales eran objeto de investigación desde hacía varias semanas.

Durante el despliegue policial fueron aprehendidas cinco personas, mientras que otras dos quedaron detenidas por disposición judicial. Todos los involucrados, junto con los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones correspondientes.

Un supuesto comedor comunitario bajo la lupa

Uno de los procedimientos arrojó un dato llamativo para los investigadores. En uno de los domicilios allanados se detectó un cartel que identificaba el inmueble como un comedor comunitario. Sin embargo, durante la inspección se constató que en el lugar no se desarrollaban actividades vinculadas a ese fin.

allanamiento, comedor, guaymallén, policia de mendoza En uno de los domicilios allanados se detectó un cartel que identificaba el inmueble como un comedor comunitario. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, los efectivos determinaron que la vivienda mantenía conexión con otro de los domicilios allanados, donde fue hallada parte de los elementos secuestrados durante los operativos.

Los allanamientos fueron realizados bajo directivas de la Oficina Fiscal N° 1 de Guaymallén y del fiscal de la Unidad Fiscal Correccional, Tomás Guevara, en el marco de una investigación orientada al esclarecimiento de diversos delitos registrados en el departamento.