26 de junio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén avanza con la Etapa 44 de su plan de infraestructura urbana

La Etapa 44 del Plan de Mejora de Infraestructura Urbana en Guaymallén permitirá ordenar un sector con alto flujo de vehículos particulares y transporte público.

Infraestructura urbana en Guaymallén.

Infraestructura urbana en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

Luego de que la empresa AYSAM. Agua y Saneamiento Mendoza finalizara las tareas de renovación de la red cloacal, el Municipio de Guaymallén puso en marcha la Etapa 44 de su Plan de Mejora de Infraestructura Urbana.

Los trabajos se desarrollan en el nudo de las calles Tirasso y Profesor Mathus, en el distrito de Buena Nueva, e incluyen una batería de intervenciones destinadas a mejorar la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

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Una nueva rotonda y mejoras sobre calle Tirasso

El proyecto contempla la construcción de una rotonda para ordenar el tránsito vehicular en la zona, además de una nueva carpeta asfáltica sobre Tirasso, en el tramo comprendido entre Santo Tomás de Aquino y Profesor Mathus.

También se ejecutarán nuevas veredas, cordones, cunetas y banquinas, junto con obras de canalización hídrica, rampas, apeaderos y otros elementos de urbanización. La intervención permitirá mejorar la transitabilidad de un sector caracterizado por el alto flujo de vehículos particulares y unidades del transporte público de pasajeros.

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Obras para mejorar el uso del agua y la seguridad peatonal

La nueva canalización permitirá optimizar el sistema de riego en toda la zona de influencia, lo que representará un aporte significativo al cuidado y aprovechamiento eficiente del agua.

Por otra parte, la construcción de veredas y rampas, la incorporación de luminarias LED y la instalación de nuevos apeaderos buscarán mejorar las condiciones de seguridad y movilidad de peatones y usuarios del transporte público.

Las obras también permitirán ordenar el espacio público y brindar mejores condiciones de circulación en uno de los puntos más transitados de Buena Nueva.

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