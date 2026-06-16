16 de junio de 2026
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Guaymallén

Guaymallén: cayó el acusado de una brutal agresión en la vía pública

Efectivos de la Policía de Mendoza detuvieron al acusado de una brutal agresión a un hombre en Guaymallén.

El acusado será imputado por tentativa de homicidio y quedará preso. (Foto ilustrativa).

El acusado será imputado por tentativa de homicidio y quedará preso. (Foto ilustrativa).

 Por Pablo Segura

Un hombre de 28 años fue capturado en Guaymallén durante las últimas horas al estar acusado de protagonizar una violenta agresión que dejó a otro sujeto gravemente herido e internado en el Hospital Central, en tanto que en las próximas horas será imputado y posiblemente, enviado a la penitenciaria.

La detención se produjo en el marco de una investigación por tentativa de homicidio que lleva adelante la Justicia y que tuvo como escenario una transitada zona de Guaymallén.

El procedimiento fue realizado por personal policial luego de una serie de medidas investigativas que permitieron identificar al presunto agresor, quien se encontraba prófugo desde el momento del ataque.

La víctima, un hombre de 31 años identificado como I.M.L., sufrió severas lesiones en la cabeza y permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central con pronóstico reservado.

Los detalles de la agresión ocurrida en Guaymallén

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Solari y Famatina, en Guaymallén. Todo comenzó cuando una mujer llamó al 911 para denunciar que su hijo había sido atacado.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba graves heridas en la cabeza. Las primeras averiguaciones indicaron que el episodio podría estar vinculado a un presunto ajuste de cuentas.

La investigación tomó un giro decisivo cuando personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) analizó imágenes captadas por una cámara de seguridad particular. Según las actuaciones, en los registros se observa a la víctima corriendo de oeste a este mientras era perseguida por otro hombre.

Las imágenes muestran que el agresor logró alcanzarlo y le arrojó un ladrillo que impactó en su cabeza. Una vez que la víctima cayó al suelo, continuó golpeándola con patadas y puñetazos, provocándole lesiones de extrema gravedad.

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