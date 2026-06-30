La Municipalidad de Mendoza acompaña una colecta solidaria de arroz y lentejas

Los Guardianes Ambientales recorrieron las distintas dependencias de la Municipalidad de Mendoza en el marco de la campaña solidaria Manos a la Olla , una iniciativa destinada a reunir arroz y lentejas para colaborar con el Banco de Alimentos Mendoza .

La propuesta, impulsada por este espacio socioambiental integrado por personas con discapacidad , continuará abierta hasta el viernes 3 de julio , por lo que todavía hay tiempo para acercar donaciones.

Durante la mañana de este martes 30 de junio , los integrantes del programa llenaron de entusiasmo los pasillos del edificio municipal. Con una gran sonrisa y un fuerte espíritu de colaboración, recorrieron pisos y oficinas para recibir las donaciones aportadas por los empleados públicos.

La jornada permitió reunir una importante cantidad de alimentos y volvió a poner en valor el compromiso de la familia municipal con las realidades más vulnerables de la provincia.

La campaña Manos a la Olla tiene como objetivo juntar productos esenciales para acompañar a quienes más lo necesitan, especialmente durante los meses de invierno.

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Cómo colaborar con la campaña Manos a la Olla

Quienes todavía no hayan podido sumarse a la iniciativa podrán hacerlo hasta el viernes 3 de julio. Las donaciones se reciben en el 4º piso del Edificio Municipal, ubicado en 9 de Julio 500 de Ciudad.

La convocatoria invita a colaborar con un kilo de arroz y/o un kilo de lentejas, alimentos fundamentales para el sustento nutricional de muchas familias.

Además, como incentivo para la comunidad interna, los agentes municipales que acerquen su donación participarán de un sorteo con premios aportados por empresas de la provincia que acompañan la campaña, entre ellas Chocolezza, Soppelsa, Extreme Board Shop, Believe Irish Pub, Monono y Bodegas Tierras Altas.

La entrega será en el Banco de Alimentos Mendoza

El cierre de esta cruzada solidaria tendrá lugar el martes 7 de julio, cuando los Guardianes Ambientales se trasladen hasta las instalaciones del Banco de Alimentos Mendoza para realizar la entrega formal de todo lo recaudado.

De esta manera, la campaña busca transformar la solidaridad de vecinos y empleados municipales en ayuda concreta para personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

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Quiénes son los Guardianes Ambientales

Los Guardianes Ambientales conforman un equipo integrado por 20 personas con discapacidad que llevan adelante una importante tarea de concientización y transformación comunitaria en la Ciudad de Mendoza.

Su base operativa funciona en el Gimnasio Municipal Nº 1, donde los días lunes, martes y miércoles participan de talleres de capacitación, planificación y separación de los alimentos recibidos. Allí clasifican las donaciones por kilaje para optimizar la logística y facilitar su posterior entrega.

Javier, uno de los integrantes del grupo, recordó el trabajo realizado el año pasado con el reciclaje de tapitas plásticas para crear recuerdos y destacó el enfoque de este año: “Este año nos hemos dedicado a trabajar nuestra parte de voluntariado, para conocer los distintos voluntariados que funcionan en Mendoza y ver si nos queremos sumar al que más nos llame la atención”.

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Compromiso con el ambiente y el bienestar animal

La tarea de los Guardianes Ambientales va más allá de la recolección de alimentos. Durante todo el año, el equipo desarrolla acciones vinculadas al cuidado comunitario, ambiental y animal.

Entre sus actividades, colaboran con las campañas del Móvil Veterinario de la Ciudad, especialmente en acciones de vacunación, castración y tenencia responsable. También realizan recorridos informativos por los barrios, entregan bolsas para la recolección de heces caninas y concientizan sobre la importancia de mantener limpios los espacios públicos.

Además, promueven el cuidado de acequias, canales y cursos de agua, advirtiendo sobre el impacto que genera arrojar basura o colillas de cigarrillo en la vía pública.

Otra de sus líneas de trabajo está relacionada con la lucha contra el maltrato animal, a través de instancias educativas y videos de concientización que buscan promover el respeto y la defensa de los derechos de los animales.

“Nosotros cuidamos el ambiente y cuidamos a los animales para que estén bien”, expresó Natalia, una de las integrantes del grupo, reflejando el espíritu de un programa que combina inclusión, solidaridad y compromiso ambiental.