La Municipalidad de Mendoza fortalece la inclusión con talleres de lengua de señas

Taller de Lengua de Señas en la Municipalidad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza realizó el cierre y la entrega de certificados del Taller de Lengua de Señas Internacional , una propuesta formativa y gratuita que se desarrolló durante los últimos tres meses.

El encuentro final marcó la conclusión de un proceso de aprendizaje grupal pensado para ampliar los canales de comunicación de la comunidad sorda local y abrir nuevas posibilidades de intercambio en distintos ámbitos.

A través de dinámicas visuales, prácticas y participativas, los asistentes incorporaron herramientas clave para interactuar con personas sordas de diferentes países .

Se trata de un conocimiento estratégico que no solo enriquece el plano personal, sino que también facilita la participación en espacios educativos, culturales, comunitarios y turísticos.

En ese sentido, la formación cobra especial relevancia en una ciudad capital con fuerte perfil turístico, donde la accesibilidad comunicacional resulta fundamental para garantizar una mejor convivencia e inclusión.

Accesibilidad, inclusión y encuentro comunitario

Más allá del aprendizaje de la lengua en sí, cada jornada funcionó como un punto de encuentro colectivo. Los participantes compartieron experiencias, reforzaron vínculos y formaron parte de una propuesta orientada a la accesibilidad cultural y lingüística.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo continuo para promover la igualdad de oportunidades y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos los vecinos.

ECoS, un espacio para la igualdad de oportunidades

Las clases se desarrollaron íntegramente en las instalaciones de ECoS, Espacio de Convergencia Social, que volvió a funcionar como sede de proyectos vinculados a la inclusión y la participación comunitaria.

De esta manera, el aprendizaje se transformó en una herramienta concreta para la vida cotidiana, fortaleciendo la comunicación, la autonomía y la construcción de una comunidad más accesible.