1 de julio de 2026
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Sitio Andino
Salud

Salud Animal brindará castraciones y vacunación gratuita en Ciudad

Los servicios se brindarán en el Centro Veterinario Fijo de La Favorita, en el Móvil Veterinario ubicado en el CIC Nº 1 y con un operativo de salud especial en el barrio 31 de Mayo.

La salud animal en la Ciudad de Mendoza.

La salud animal en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

El área de Salud Animal de la Municipalidad de Mendoza informó el cronograma de prestaciones gratuitas destinadas a perros y gatos durante julio, con atención en distintos puntos de la capital.

El servicio incluirá esterilización, vacunación antirrábica, desparasitación y controles veterinarios básicos, bajo una modalidad combinada entre el Centro Veterinario Fijo de La Favorita y el Móvil Veterinario, que se instalará en el Centro Integrador Comunitario Nº 1. Además, el mes cerrará con un operativo territorial especial en el barrio 31 de Mayo.

Servicios gratuitos para perros y gatos en la Municipalidad de Mendoza

La planificación forma parte de una política integral de salud pública, que considera al bienestar animal como una prioridad comunitaria.

A través de este programa continuo y descentralizado, la comuna busca acercar atención veterinaria gratuita a distintos sectores de la Ciudad, promoviendo la prevención sanitaria, el control de la superpoblación de mascotas y la tenencia responsable.

Centro Veterinario Fijo de La Favorita

El Centro Veterinario Fijo funciona de manera permanente en el barrio La Favorita y recibe animales del sector, zonas aledañas y vecinos de distintos puntos de la capital.

  • Lugar: Avenida Libertador s/n, Ciudad de Mendoza.

  • Horario de atención: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30.

En este espacio se realizarán castraciones con turno previo, que deberán gestionarse exclusivamente a través de la línea 147. Como requisito, el animal deberá ser acompañado por la misma persona que solicitó el turno, ya que los datos deben coincidir con el sistema de registro.

La vacunación antirrábica y la desparasitación se realizarán por demanda espontánea, sin turno previo, durante los días y horarios de atención del centro.

Además, se brindarán consultas veterinarias básicas sin turno los días martes, miércoles y jueves, en horario matutino.

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Móvil Veterinario en el CIC Nº 1 de la Municipalidad de Mendoza

Durante julio, el Móvil Veterinario se instalará en una nueva ubicación para ampliar el alcance de las prestaciones gratuitas.

  • Lugar: Centro Integrador Comunitario Nº 1, con ingreso por calle 9 de Julio 3565, Ciudad de Mendoza.

  • Días y horarios: lunes a jueves, desde las 14.

En este punto también se realizarán castraciones con turno previo, que deberán solicitarse mediante la línea 147. Para acceder al servicio en el móvil, será condición excluyente presentar el DNI con domicilio actualizado en la Ciudad de Mendoza.

Al igual que en el centro fijo, el titular del turno deberá acompañar a la mascota.

La vacunación antirrábica y la desparasitación se harán sin turno previo, por orden de llegada.

Desde el área recordaron que el Móvil Veterinario está acondicionado para cirugías y vacunación, por lo que no realiza consultas clínicas de diagnóstico.

Operativo especial en el barrio 31 de Mayo

Como cierre de la planificación mensual, el viernes 31 de julio se realizará un operativo territorial especial en el barrio 31 de Mayo.

Durante la jornada se concentrarán servicios de castración, vacunación y desparasitación, con el objetivo de facilitar el acceso a las familias del sector y reforzar la cobertura sanitaria directamente en los barrios.

Requisitos y criterios médicos para las castraciones en la Municipalidad de Mendoza

Para garantizar la seguridad de los animales durante los procedimientos quirúrgicos, Salud Animal informó una serie de observaciones importantes.

No se realizarán castraciones a caninos o felinos de razas braquicéfalas o de tamaño “mini”, debido al elevado riesgo anestésico. Entre ellas se encuentran Bulldog inglés y francés, Pug, Boston Terrier, Shih Tzu, Pequinés, Bóxer, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, Shar Pei y Chihuahua.

La restricción también alcanza a gatos Persas, Himalayos y sus cruzas.

Además, todos los turnos otorgados mediante el Call Center quedarán sujetos al criterio del veterinario a cargo, quien evaluará en el lugar si el animal se encuentra en condiciones físicas para ingresar a cirugía.

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