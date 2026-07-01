1 de julio de 2026
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Taller

La Municipalidad de Mendoza realizó talleres sobre derechos de las infancias

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Mendoza junto a la Fundación Accionar, en el marco de un trabajo articulado con organizaciones sociales.

Talleres sobre derechos de infancia en Ciudad.

Talleres sobre derechos de infancia en Ciudad.

Por Sitio Andino Departamentales

El juego y la educación se unieron en una propuesta destinada a las infancias de la Municipalidad de Mendoza. A través del taller “El Banco Azul”, unos 40 niños y niñas de entre 6 y 12 años participaron de dos encuentros pensados para conocer, reflexionar y defender sus derechos de una manera activa y divertida.

Una propuesta para aprender jugando

Las jornadas se desarrollaron en dos puntos de la capital mendocina: el CIC Nº 3 del barrio San Martín y el Gimnasio Municipal Nº 5 de La Favorita.

La iniciativa surgió a partir de un convenio de colaboración mutua entre el municipio y la Fundación Accionar, marcando el inicio de un trabajo articulado entre el Estado local y organizaciones de la sociedad civil.

Bajo la consigna “Conozco mis derechos y los defiendo”, los chicos participaron de desafíos grupales, dinámicas lúdicas y actividades artísticas. La propuesta buscó alejarse de los formatos tradicionales para generar un espacio de intercambio, participación y expresión.

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Derechos, convivencia e inclusión

Durante los encuentros se abordaron conceptos fundamentales como el respeto, la convivencia, la igualdad y la diversidad. La metodología permitió que los participantes se apropiaran de los contenidos desde la empatía, el juego y la inclusión.

Además, al compartir distintas experiencias y realidades, el taller se convirtió en un canal de expresión libre, promoviendo el trabajo en equipo y el desarrollo integral desde las primeras etapas de la vida.

Infancias protagonistas

Con este primer paso junto a la Fundación Accionar, la Ciudad de Mendoza busca seguir ampliando la llegada de políticas públicas territoriales, con el objetivo de generar entornos seguros, participativos y cercanos.

Desde el municipio destacaron la importancia de que las infancias no sean solo receptoras de cuidado, sino también protagonistas activas en el conocimiento y la defensa de sus propios derechos.

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