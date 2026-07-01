La Municipalidad de Mendoza realizó talleres sobre derechos de las infancias

El juego y la educación se unieron en una propuesta destinada a las infancias de la Municipalidad de Mendoza . A través del taller “El Banco Azul” , unos 40 niños y niñas de entre 6 y 12 años participaron de dos encuentros pensados para conocer, reflexionar y defender sus derechos de una manera activa y divertida.

Las jornadas se desarrollaron en dos puntos de la capital mendocina: el CIC Nº 3 del barrio San Martín y el Gimnasio Municipal Nº 5 de La Favorita .

La iniciativa surgió a partir de un convenio de colaboración mutua entre el municipio y la Fundación Accionar , marcando el inicio de un trabajo articulado entre el Estado local y organizaciones de la sociedad civil.

Bajo la consigna “Conozco mis derechos y los defiendo” , los chicos participaron de desafíos grupales, dinámicas lúdicas y actividades artísticas. La propuesta buscó alejarse de los formatos tradicionales para generar un espacio de intercambio, participación y expresión.

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Derechos, convivencia e inclusión

Durante los encuentros se abordaron conceptos fundamentales como el respeto, la convivencia, la igualdad y la diversidad. La metodología permitió que los participantes se apropiaran de los contenidos desde la empatía, el juego y la inclusión.

Además, al compartir distintas experiencias y realidades, el taller se convirtió en un canal de expresión libre, promoviendo el trabajo en equipo y el desarrollo integral desde las primeras etapas de la vida.

Infancias protagonistas

Con este primer paso junto a la Fundación Accionar, la Ciudad de Mendoza busca seguir ampliando la llegada de políticas públicas territoriales, con el objetivo de generar entornos seguros, participativos y cercanos.

Desde el municipio destacaron la importancia de que las infancias no sean solo receptoras de cuidado, sino también protagonistas activas en el conocimiento y la defensa de sus propios derechos.