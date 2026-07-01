Ola polar en Mendoza: qué comen los vecinos en un día de nieve

En medio de la ola polar que atraviesa Mendoza, las bajas temperaturas invitan a buscar distintas formas de entrar en calor. Y si hay algo que no puede faltar en un día de nieve, es una comida bien calórica y reconfortante.
En plena ola polar, vecinos de San Carlos compartieron cuáles son sus comidas preferidas para hacerle frente al frío.
En medio de la ola polar que atraviesa Mendoza, las bajas temperaturas invitan a buscar distintas formas de entrar en calor. Y si hay algo que no puede faltar en un día de nieve, es una comida bien calórica y reconfortante.
Con ese objetivo, desde Sitio Andino salimos a recorrer las calles del departamento de San Carlos para conocer qué eligen los vecinos a la hora de enfrentar estas jornadas de frío intenso.
Guisos, pastas, locros, sopas, carnes al horno y comidas caseras aparecen entre las opciones más buscadas cuando la temperatura baja y el invierno se hace sentir con fuerza.
Durante la recorrida, los sancarlinos compartieron sus preferencias y contaron cuáles son esos platos que no fallan en una jornada marcada por la nieve y la ola polar.
Más allá de los gustos personales, todos coincidieron en algo: en los días más fríos, la comida caliente y abundante se convierte en una aliada perfecta para disfrutar el invierno.