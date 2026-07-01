Ola polar en Mendoza: qué comen los vecinos en un día de nieve

Lentejas, uno d elos platos preferidos para consumir ante la ola polar.

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Por Sitio Andino Departamentales







En medio de la ola polar que atraviesa Mendoza, las bajas temperaturas invitan a buscar distintas formas de entrar en calor. Y si hay algo que no puede faltar en un día de nieve, es una comida bien calórica y reconfortante.

Qué comer en un día de nieve Con ese objetivo, desde Sitio Andino salimos a recorrer las calles del departamento de San Carlos para conocer qué eligen los vecinos a la hora de enfrentar estas jornadas de frío intenso.

Guisos, pastas, locros, sopas, carnes al horno y comidas caseras aparecen entre las opciones más buscadas cuando la temperatura baja y el invierno se hace sentir con fuerza.

image El plato ideal para subir la temperatura Durante la recorrida, los sancarlinos compartieron sus preferencias y contaron cuáles son esos platos que no fallan en una jornada marcada por la nieve y la ola polar.

Más allá de los gustos personales, todos coincidieron en algo: en los días más fríos, la comida caliente y abundante se convierte en una aliada perfecta para disfrutar el invierno. Embed - Frío polar y nieve en el Valle de Uco: ¿Qué elige comer la gente?