1 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Ola Polar

Ola polar en Mendoza: qué comen los vecinos en un día de nieve

En plena ola polar, vecinos de San Carlos compartieron cuáles son sus comidas preferidas para hacerle frente al frío.

Lentejas, uno d elos platos preferidos para consumir ante la ola polar.

Lentejas, uno d elos platos preferidos para consumir ante la ola polar.

Por Sitio Andino Departamentales

En medio de la ola polar que atraviesa Mendoza, las bajas temperaturas invitan a buscar distintas formas de entrar en calor. Y si hay algo que no puede faltar en un día de nieve, es una comida bien calórica y reconfortante.

Qué comer en un día de nieve

Con ese objetivo, desde Sitio Andino salimos a recorrer las calles del departamento de San Carlos para conocer qué eligen los vecinos a la hora de enfrentar estas jornadas de frío intenso.

Guisos, pastas, locros, sopas, carnes al horno y comidas caseras aparecen entre las opciones más buscadas cuando la temperatura baja y el invierno se hace sentir con fuerza.

image

El plato ideal para subir la temperatura

Durante la recorrida, los sancarlinos compartieron sus preferencias y contaron cuáles son esos platos que no fallan en una jornada marcada por la nieve y la ola polar.

Más allá de los gustos personales, todos coincidieron en algo: en los días más fríos, la comida caliente y abundante se convierte en una aliada perfecta para disfrutar el invierno.

Embed - Frío polar y nieve en el Valle de Uco: ¿Qué elige comer la gente?

Temas
Seguí leyendo

Refugios, abrigo y comida: la asistencia para personas vulnerables ante el frío en el sur de Mendoza

Sin conexión con San Rafael y Malargüe: cuáles son las rutas cortadas por la nieve y formación de hielo

Ola polar en Mendoza: nieva en el Sur y el Valle de Uco ¿cuándo en el Gran Mendoza?

Ola polar en Mendoza: 7 consejos para enfrentar el frío

Ola polar en Mendoza: el plan para asistir a los sin techo

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

Ola polar en Argentina: Mendoza bajo alerta por frío extremo

Lee además
El ingreso del frente frío en Mendoza provocó un importante descenso de las temperaturas en todo el territorio

Cómo prepararse para las heladas y nevadas en Mendoza
La DGE suspende las clases en los turnos vespertino y nocturno: qué departamentos están afectados

La DGE volvió a suspender las clases en estos departamentos por el frío extremo
LO QUE SE LEE AHORA
Fiesta de la Nieve en Malargüe.

La Fiesta Nacional de la Nieve deja atrás la cena show y apuesta por un formato austero

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 1 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 1 de julio

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?.

Ola polar: tras la acertada suspensión de clases, ¿qué definirá la DGE este jueves en Mendoza?

Rutas cortadas en distintos puntos de la provincia de Mendoza por formación de hielo y nieve.

Sin conexión con San Rafael y Malargüe: cuáles son las rutas cortadas por la nieve y formación de hielo

Día del Arquitecto en Argentina: por qué se celebra hoy, 1 de julio

¿Sabías por qué el Día del Arquitecto se celebra el 1 de julio? Esta es la historia

Según estimaciones iniciales, erca de 58.870 edificios fueron dañados o destruidos en el área de mayor afectación por el terremoto en Venezuela. 

La NASA mostró cómo se desplazó la Tierra tras los terremotos en Venezuela: las impactantes imágenes satelitales