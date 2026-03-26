Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino: historia y significado del 26 de marzo

Cada 26 de marzo invita a hacer una pausa y mirar de frente una realidad que aún duele en el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Considerada una de las principales amenazas para la salud de las mujeres , esta fecha pone de relieve la importancia de la detección temprana a través de controles e información .

La efeméride se conmemora con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y los controles periódicos . La efeméride busca visibilizar una problemática que, pese a los avances médicos , continúa cobrando miles de vidas en todo el mundo.

En Mendoza, el Observatorio Pierre Auger que se volvió clave para la ciencia mundial

En Argentina , cada año se registran alrededor de 5.000 nuevos casos y unas 2.000 muertes asociadas a esta enfermedad. Estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y promover el acceso a controles médicos de forma regular.

El origen de esta fecha se remonta a 1928 , cuando el médico George N. Papanicolaou publicó sus estudios sobre el frotis cervical , una técnica que revolucionó la detección precoz de esta patología y que hoy se conoce como el test de Papanicolaou ( PAP ).

George N. Papanicolaou - PAP La efeméride recuerda al médico George N. Papanicolaou, autor del test de Papanicolaou (PAP). Foto: web

Más allá de una simple conmemoración, esta jornada representa un llamado a la acción. Informarse, acceder a controles y derribar mitos son pasos fundamentales para reducir el impacto de esta enfermedad, considerada el cuarto cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial.

Además, se promueve la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), principal causante del cáncer de cuello uterino, como una de las herramientas más eficaces para su prevención.

Qué es el cáncer de cuello uterino y cómo prevenirlo

También conocido como cáncer de cérvix, esta enfermedad se origina por el crecimiento anormal de células en el cuello del útero. En la mayoría de los casos, está vinculado a infecciones persistentes por ciertos tipos de VPH.

Entre los factores de riesgo se encuentran el inicio temprano de la actividad sexual, múltiples parejas sexuales, el tabaquismo, una alimentación inadecuada y algunas condiciones de salud preexistentes.

Los especialistas recomiendan realizar controles ginecológicos periódicos, incluyendo el test de Papanicolaou y el test de VPH, especialmente a partir del inicio de la vida sexual.

A esto se suma la vacunación contra el VPH, que reduce significativamente el riesgo de infección, y la importancia de fomentar hábitos saludables. Detectado a tiempo, el cáncer de cuello uterino puede tratarse de manera efectiva, lo que refuerza el valor de la información y el cuidado preventivo.

Fuente: Argentina.gob.ar