7 de julio de 2026
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Lionel Messi

Messi y récords de otro planeta: las históricas marcas que rompió tras el partido ante Egipto

La agónica victoria de las Selección Argentina contó con el protagonismo del capitán, quién esta vez es noticia por un hecho extraoridinario para el fútbol internacional.

Messi y récords de otro planeta: las históricas marcas que rompió tras el partido ante Egipto

Messi y récords de otro planeta: las históricas marcas que rompió tras el partido ante Egipto

Foto: FIFA
Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina volvió a sufrir para avanzar en el Mundial 2026. En su duelo por los octavos de final ante Egipto, la Albiceleste remontó un 2-0 y terminó imponiéndose por 3 a 2, en un partido que recordó al trabajado triunfo frente a Cabo Verde. Más allá de la clasificación, Lionel Messi volvió a ser protagonista al ampliar una serie de récords históricos con la camiseta argentina y en las Copas del Mundo.

Messi hace historia con Argentina: los récords que rompió tras el partido ante Egipto

El encuentro disputado en Atlanta mantuvo en vilo a los hinchas argentinos. Después de comenzar dos goles abajo y de desperdiciar un penal, el equipo dirigido por Lionel Scaloni reaccionó en el complemento con los tantos de Cristián Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quien selló la remontada en tiempo de descuento.

Más allá del pase a los cuartos de final, donde Argentina espera por Colombia o Suiza, todas las miradas volvieron a posarse sobre Messi. El capitán no solo amplió su registro como máximo goleador en la historia de los Mundiales, sino que también continúa acumulando marcas en asistencias y goles consecutivos, además de mantenerse como uno de los principales candidatos a quedarse con la Bota de Oro del torneo.

Con el tanto convertido a los 83 minutos, Messi alcanzó los 21 goles en Copas del Mundo, ampliando la ventaja sobre el alemán Miroslav Klose, quien suma 16. Detrás aparece Kylian Mbappé, con 19 conquistas y aún con posibilidades de seguir descontando, ya que Francia continúa en competencia.

En la tabla de goleadores del Mundial 2026, Messi también comparte la cima con Erling Haaland y Mbappé, todos con ocho goles. Además, igualó los ocho tantos que Guillermo Stábile convirtió en el Mundial de 1930, la mayor cantidad anotada por un futbolista argentino en una misma edición de la Copa del Mundo.

Otro dato destacado es que el rosarino acumula nueve partidos consecutivos marcando en Mundiales. La racha comenzó en Qatar 2022, frente a Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, y continuó en la edición 2026 ante Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto.

A su vez, se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis partidos consecutivos de eliminación directa en la historia de los Mundiales, superando las cinco presentaciones consecutivas con gol que habían registrado los brasileños Leônidas da Silva y Vavá, además del húngaro György Sárosi.

Como si fuera poco, con 39 años, Messi también estableció otro récord: se transformó en el jugador de mayor edad en registrar un gol y una asistencia en un mismo partido mundialista, superando la marca del sueco Nils Liedholm, quien lo había conseguido en 1958 con 35 años.

Fuente: Clarín.

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