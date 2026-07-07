Mundial 2026: Lionel Scaloni se quebró tras el triunfazo argentino y lloró un país

Lionel Scaloni se quebró tras la épica clasificación de la Selección argentina a cuartos del Mundial 2026.

No fue una victoria más. Tampoco una clasificación cualquiera. Después de ver a su equipo levantar un 0-2 , cuando parecía que el sueño mundialista se escapaba, Lionel Scaloni no pudo contener la emoción y se quebró frente a los micrófonos tras el 3-2 de la Selección argentina sobre Egipto , que selló el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 .

El entrenador apareció para hablar con la prensa, pero las palabras apenas le salieron. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, dejó una frase que resumió lo vivido en Atlanta .

"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción".

La Selección argentina estuvo al borde de una eliminación que hubiera sacudido al Mundial. Perdía 2-0 , había desperdiciado un penal con Lionel Messi , se había encontrado una y otra vez con el arquero egipcio y el reloj parecía jugar en contra.

LA EMOCIÓN DE SCALONI DESPUÉS DE LA VICTORIA ANTE EGIPTO #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qWa3Y70bRj

Pero en apenas un puñado de minutos cambió la historia. Cristian Romero descontó de cabeza, Messi empató con un gol cargado de rebeldía y Enzo Fernández completó la remontada con otro cabezazo agónico que hizo estallar a los miles de argentinos presentes en el Mercedes-Benz Stadium.

Desde el banco, Scaloni vivió cada jugada con una intensidad extrema. El pitazo final desató un abrazo interminable con sus colaboradores y, ya frente a las cámaras, la emoción terminó venciendo al entrenador campeón del mundo.

¡ASÍ VIVIÓ SCALONI EL TRIUNFO AGÓNICO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA! pic.twitter.com/qHupQ1zlJp — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

La ilusión argentina sigue intacta

Con la clasificación asegurada, la Selección argentina continúa su camino en busca de defender el título conseguido en Qatar y ya espera rival en los cuartos de final del Mundial 2026.

Mientras los jugadores celebraban sobre el césped con los hinchas, la imagen de Scaloni llorando de emoción se transformó en una de las postales más impactantes de una tarde que ya quedó grabada en la historia de la Scaloneta.

La conferencia de prensa de Scaloni y las mejores frases

"La sensación era que en algún momento ibamos a tener una y lo podíamos dar vuelta".

"Me dio la sensación de un equipo que pocas veces he visto, que no baje los brazos así, con todo en contra".

"La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido con este equipo".

"El equipo nunca deja de ir para adelante".

#FIFAWorldCup Lionel Scaloni: "La sensación era que en algún momento ibamos a tener una y lo podíamos dar vuelta".



"Me dio la sensación de un equipo que pocas veces he visto, que no baje los brazos así, con todo en contra". pic.twitter.com/a35qeQep59 — Selección Argentina (@Argentina) July 7, 2026

"Egipto es un muy buen equipo, pero siento que siempre el partido fue nuestro. Ellos tuvieron dos o tres ráfagas".

"Si hay que perder, prefiero perder así. Hay maneras y maneras, pero este equipo siempre da la cara".

"Siempre me emociono. Vivir esta emoción es algo increíble".