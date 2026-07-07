Mundial 2026: el vestuario de la Selección mostró alegría pero exigió calma

Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Enzo Fernández reflejaron el desahogo de un vestuario que vivió una remontada histórica ante Egipto en el Mundial 2026.

La euforia no terminó con el pitazo final. Después de una de las remontadas más emocionantes del Mundial 2026 , el vestuario de la Selección argentina fue una mezcla de abrazos, lágrimas y desahogo. Los protagonistas coincidieron en un mismo mensaje: el equipo nunca dejó de creer .

Tras el agónico 3-2 frente a Egipto, que selló el pase a los cuartos de final, Leandro Paredes , Lautaro Martínez y Enzo Fernández dejaron frases que reflejaron el espíritu de un grupo que volvió a levantarse cuando parecía no tener salida.

Uno de los más emocionados fue Leandro Paredes , quien valoró la reacción de la Scaloneta en los minutos decisivos. "Dimos la cara hasta el último minuto. Lo importante es que pasamos de ronda".

El mediocampista fue determinante en una acción que pasó casi desapercibida. Con el partido 2-2 , cortó un peligroso contraataque de Egipto a los 90 minutos. De esa recuperación nació la jugada que terminaría con el centro de Lautaro Martínez y el cabezazo de Enzo Fernández para el histórico 3-2 .

Lautaro reveló el momento más emotivo con Messi

El delantero del Inter también dejó una imagen que conmovió a los hinchas. "Cuando vi a Leo llorar en la cancha, le dije que yo lloré porque él se lo merece".

Lautaro, además, resumió la magnitud de lo vivido. "Fue muy difícil. Lo que hicimos esta noche yo no lo veía hace tiempo. Es un partido que va a quedar para el recuerdo".

El "Toro" fue protagonista de la asistencia del gol de la victoria, con un centro perfecto para la aparición de Enzo Fernández.

Enzo y un gol que esperó cuatro años

El héroe del triunfo también habló con la emoción a flor de piel. "Venía anhelando el gol después de Qatar y le agradezco a Dios poder vivir este momento".

El mediocampista también tuvo palabras para sus compañeros y para los hinchas. "Le agradezco a este grupo que nunca se da por vencido. A toda la gente que está acá y a los que están en Argentina. Vinimos a disfrutar otro Mundial y a representar a nuestro país".

Las declaraciones dejaron una sensación compartida: la clasificación se festejó como una final. Después de estar contra las cuerdas durante gran parte del partido, la Selección argentina volvió a demostrar que su mayor fortaleza aparece cuando todo parece perdido.