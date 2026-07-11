11 de julio de 2026
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Brinco

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 12 de julio

La edición 1362 del Brinco pone en juego un cuantioso pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta qué hora podés adquirir tu cartón.

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 12 de julio

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 12 de julio

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Este domingo 12 de julio se realizará el sorteo Nº 1362 de Brinco, con un pozo estimado de 1.150 millones de pesos. El concurso comenzará a las 21 y podrá verse en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, Canal 9 Paraná y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1361 del 5 de julio, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos. Pero en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale, hubo 8 ganadores que se llevaron cada uno $4.501.558.

El Brinco del 12 de julio ofrecerá un pozo de $1.150.000.000.

El Brinco del 12 de julio ofrecerá un pozo de $1.150.000.000.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Brinco de este domingo 12 de julio?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.500. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

¿Qué es el Brinco y cómo se juega?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuándo se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Cómo se cobran los premios del Brinco?

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (6 y 5 aciertos), que serán pagados por la Lotería de Santa Fe o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

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