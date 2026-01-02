Sospechas millonarias: el Banco Central investiga a la AFA por la ley cambiaria

El Banco Central abrió un sumario administrativo contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y diversas personas vinculadas a la entidad por una presunta violación de la ley cambiaria . La investigación apunta a maniobras entre 2021 y 2023 que, según la autoridad monetaria, podrían haber permitido el ingreso y la salida de divisas sin la debida registración ni pesificación.

Según el expediente, el organismo analiza al menos cinco contratos de sponsoreo y televisación firmados desde 2020 y detectó movimientos por US$131.384.828,36 y €94.999.920 que llamarían la atención por su tratamiento contable. Entre esos fondos figura un giro de CONMEBOL por US$15 millones . También se menciona un contrato con una marca deportiva valorizado en €260 millones (vigente hasta 2030 ), del que solo se habrían pagado €95 millones hasta la fecha .

El Banco Central evalúa dos hipótesis principales : (1) que ciertos ingresos en moneda extranjera fueron reclasificados como “donaciones” o “ otras transferencias corrientes ” para evitar su pesificación , y (2) que los dólares ingresaron bajo la forma de títulos o bonos , lo que alteraría su trazabilidad y tratamiento cambiario.

Si la AFA no responde en tiempo y forma al requerimiento administrativo , la entidad monetaria adelantó que podría elevar la causa a la vía judicial .

AFA sede - 339569 Los escándalos continúan: la AFA en la mira del Banco Central. Foto: Archivo

Una causa que se suma a otras

En paralelo a la investigación cambiaria, la Justicia analizó movimientos patrimoniales y tarjetas corporativas vinculadas a personas señaladas en la causa. Fuentes judiciales consignaron que Luciano Pantano, vinculado públicamente a Pablo Toviggino, figuraba con una tarjeta corporativa de la AFA que mostraba consumos mensuales promedio elevados, alrededor de $50 millones, incluidas cargas de peaje relacionadas con vehículos de alta gama estacionados en una propiedad de Pilar que está bajo investigación.

Documentos incorporados al expediente indican que la vivienda fue adquirida por una sociedad llamada Real Central SRL y que, en distintos momentos, la titularidad aparece atribuida a integrantes del entorno de Pantano. Los registros señalan cambios formales de propietario entre diciembre de 2021 y enero de 2023, un movimiento que los investigadores analizan para determinar si buscaba ocultar la titularidad real del bien. También consta que la hija de Toviggino figura en algunos listados como propietaria o residente del mismo inmueble, un dato que, según la pesquisa, refuerza las relaciones entre la familia Pantano y la administración de la AFA.

Fuente: TN.