Transporte de cargas: el gasoil moderó los costos, aunque el primer semestre cerró con un aumento del 22,2%

El costo del transporte de cargas mostró en junio la desaceleración más marcada de lo que va de 2026. El Índice de Costos de Transporte (ICT) que elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) subió 1,81% durante el mes, por debajo del 2,42% de abril y del 1,91% de mayo: el incremento mensual más bajo del año.

Sin embargo, el acumulado del primer semestre llega al 22,2% (bastante por encima del 14% registrado en igual tramo de 2025) y la variación interanual ya ronda el 47% . En Mendoza, donde APROCAM (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza) y la consultora Economic Trends siguen mes a mes el costo por kilómetro en las rutas de mayor tránsito, esa tendencia nacional se replica con matices propios: subas moderadas, pero constantes , en los principales corredores de cargas generales.

Buena parte de la desaceleración nacional tiene nombre y apellido: el gasoil . Tras el salto de marzo, cuando había trepado 24,7% , el combustible aumentó apenas 0,55% en junio, aunque acumula 34% en el año. El freno responde a una combinación de factores: el mecanismo "buffer" que congela el precio de referencia local, la baja del crudo Brent (entre 70 y 75 dólares ) y el diferimiento de la actualización de impuestos al sector dispuesto por el Decreto 562/26 . No todos los rubros acompañaron esa calma: Personal y Conducción subió 2,61% , por la cuarta cuota del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 ; Peajes trepó 3,09% ; Reparaciones avanzó 3,02% , agravado por el deterioro vial; Neumáticos subió 2,96% y Gastos Generales , 2,06% .

El tramo que une Mendoza con Buenos Aires , uno de los más transitados por la carga general de la provincia, cerró junio con un costo de $2.325,4 por kilómetro y una proyección de $2.348,1 para julio. La serie no deja demasiado margen para el optimismo: en marzo el costo había sido de $2.265,8 , en abril de $2.294,1 y en mayo de $2.295,9 . Un dato que interesa a los transportistas es la sensibilidad del costo según el valor del vehículo: para julio, el costo total por kilómetro neto de IVA oscila entre $2.245,24 (para un camión valuado en 220 millones de pesos ) y $2.358,11 , para una unidad de 280 millones .

San Rafael y Tucumán, la misma lógica en dos escalas

En la ruta San Rafael, Buenos Aires, los costos subieron 1,3% en junio y se proyecta un incremento del 1,0% para julio, con una variación interanual del 42,8%. La estructura prevista para el mes próximo permite entender cómo se compone ese número: el costo operativo puro se ubica en $1.786,3 por kilómetro; sumando reposición, trepa a $1.989,7; con el costo de oportunidad, llega a $2.079,6; y con el margen empresario incorporado, el total asciende a $2.354,4 por kilómetro.

Un comportamiento similar, aunque con cifras propias, se observa en Mendoza, San Miguel de Tucumán, donde el costo pasó de $2.416,3 en mayo a $2.448,0 en junio (una suba del 1,3%), con una proyección de $2.472,3 para julio. Allí aparece una variable que suele quedar fuera del análisis habitual: la tasa de ocupación del vehículo. Al 100% de capacidad, el costo proyectado para julio es ese mismo $2.472,3 por kilómetro; pero si la ocupación cae al 40%, se dispara a $4.011,6, una diferencia que expone cuánto depende la rentabilidad del transportista de completar la carga.

El cruce a Chile, con la mirada puesta en el dólar

La carga internacional también mostró subas, aunque más acotadas cuando se las mide en moneda dura. En Mendoza, Santiago de Chile, el costo en pesos aumentó 1,5% en junio, con una proyección del 1,1% para julio. Medido en dólares de referencia, en cambio, se mantuvo estable en 1,6 dólares por kilómetro tanto en junio como en la proyección de julio. La estructura tarifaria prevista para el mes próximo arranca en $5.598,8 por kilómetro de costo operativo base y asciende hasta $7.212,5 al sumar reposición, costo de oportunidad y margen comercial. Si el viaje se realiza al 40% de capacidad, el costo trepa hasta $13.045,2 por kilómetro, un salto que ilustra el peso de la ocupación en un corredor donde los tiempos de espera en frontera suelen jugar en contra del transportista.