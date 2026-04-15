15 de abril de 2026
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Tomás Etcheverry

Tomás Etcheverry cayó ante Borges en Barcelona en un final polémico que generó bronca

El argentino Tomás Etcheverry perdió con Nuno Borges en el ATP 500 de Barcelona tras un cierre polémico en el tie-break. Mirá lo que pasó.

Tomás Etcheverry quedó eliminado en Barcelona tras un polémico punto final ante Nuno Borges.

Tomás Etcheverry quedó eliminado en Barcelona tras un polémico punto final ante Nuno Borges.

Por Sitio Andino Deportes

Tomás Etcheverry quedó eliminado del ATP 500 de Barcelona tras perder ante Nuno Borges en un partido que terminó envuelto en polémica. El argentino cayó por 6-3 y 7-6(4) este miércoles, en un duelo que se definió en el tie-break del segundo set y que tuvo un cierre que generó fuerte malestar en el platense.

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Cómo fue el partido entre Etcheverry y Borges en Barcelona

Tomás Etcheverry perdió con Nuno Borges por 6-3 y 7-6(4) en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona, en un partido que se extendió por poco más de dos horas de juego. El primer set fue parejo, pero el portugués logró un quiebre clave que le permitió tomar la ventaja definitiva. Etcheverry tuvo momentos de buen tenis, pero no pudo sostener la regularidad necesaria para recuperar ese break.

En el segundo parcial, el argentino mostró una mejor versión. Hubo un quiebre por lado y todo se resolvió en el tie-break, donde Borges fue más efectivo en los puntos decisivos.

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Qué pasó en el polémico match point que hizo estallar a Etcheverry

El punto final del partido generó controversia: Borges sacó de abajo en el match point, cuando estaba 6-4 en el tie-break. La ejecución sorprendió completamente a Etcheverry, que quedó fuera de posición y no llegó a devolver la pelota. Si bien la jugada es reglamentaria, el argentino evidenció su enojo con gestos claros tras el encuentro.

El saludo final dejó en evidencia la incomodidad: Etcheverry mostró una evidente molestia, reflejando que no le cayó nada bien la decisión de su rival en un momento tan determinante. Este tipo de acciones, aunque legales, suelen generar debate dentro del circuito sobre el espíritu competitivo y el fair play.

Cómo sigue el calendario de Etcheverry tras Barcelona

Luego de su eliminación en Barcelona, Tomás Etcheverry ya tiene en la mira su próximo desafío: el Masters 1000 de Madrid, que comenzará el 20 de abril. El argentino buscará recuperar sensaciones en un torneo clave dentro de la gira europea, donde tendrá la oportunidad de sumar puntos importantes y sostener su crecimiento en el ranking.

Por su parte, Nuno Borges avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al serbio Hamad Medjedovic, quien dio la sorpresa al eliminar al australiano Alex de Miñaur. Además, otro argentino sigue en competencia: Camilo Ugo Carabelli, que viene de lograr un gran triunfo ante Karen Khachanov y ahora se medirá con el español Rafael Jódar, una de las revelaciones del certamen.

La derrota dejó más que un resultado: abrió un debate y marcó un cierre caliente en Barcelona para Etcheverry, que ahora deberá dar vuelta la página rápidamente en una gira que no da respiro.

Preguntas frecuentes sobre Etcheverry en Barcelona

¿Cómo salió el partido de Etcheverry?

Perdió 6-3 y 7-6(4) ante el portugués Nuno Borges.

¿Por qué fue polémico el final?

Porque Borges sacó de abajo en el match point, sorprendiendo al argentino.

¿Está permitido sacar de abajo en tenis?

Sí, es una jugada totalmente legal según el reglamento.

¿Cuál es el próximo torneo de Etcheverry?

El Masters 1000 de Madrid, desde el 20 de abril.

¿Qué otro argentino sigue en Barcelona?

Camilo Ugo Carabelli, que avanzó a la siguiente ronda.

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