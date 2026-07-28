La escapada urbana perfecta en Mendoza que se vuelve un imperdible durante el invierno

Agregar Sitio Andino en

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante el invierno, Mendoza se convierte en uno de los destinos preferidos para quienes buscan recorrer nuevos lugares, disfrutar de la gastronomía y descubrir propuestas para todos los gustos. En esta ocasión, te invitamos a conocer el Paseo Arístides Villanueva.

Paseo Arístides Villanueva, un punto de encuentro con opciones para todos los gustos En pleno corazón de la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza se encuentra el Paseo Arístides Villanueva, una de las zonas más visitadas por quienes recorren la capital provincial. La avenida se transformó en un espacio donde confluyen la vida urbana y una amplia variedad de propuestas para disfrutar durante distintos momentos del día.

Paseo Arístides Villanueva en Mendoza Foto: Yemel Fil Conocida popularmente como “la Arístides”, esta calle reúne una gran cantidad de locales gastronómicos, bares y espacios de entretenimiento que la convierten en una referencia de la noche mendocina. Sus diferentes opciones permiten encontrar desde lugares para compartir una comida hasta sitios ideales para tomar un trago, escuchar música o reunirse con amigos.

Cómo llegar al Paseo Arístides Villanueva Además de su oferta gastronómica, el paseo cuenta con comercios y servicios que completan la experiencia de quienes lo visitan. Su ambiente dinámico, la presencia de espacios renovados y el movimiento constante de vecinos y turistas hicieron que se consolidara como uno de los sectores más elegidos de la ciudad para caminar, encontrarse y disfrutar.

Paseo Arístides Villanueva cuenta con numerosos locales gastronómicos Foto: Cristian Lozano ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y explorá destinos únicos, paisajes increíbles y experiencias que te van a sorprender en cada viaje.