El dolor de los famosos tras la muerte de Antonio Gasalla: "Es el legado de hacer reír a los demás". 

Antonio Gasalla El actor y humorista de 84 años falleció este martes luego de atravesar complicaciones en su salud.

Por su parte, Martín Campilongo, más conocido como “Campi” reflexionó sobre cómo se encontraba Antonio Gasalla durante el último tiempo. "Estaba muy perdido en el último tiempo. Yo notaba que se empezaba a perder de a poco, me invitaba a la casa, iba y no se acordaba que me había invitado”. También, señaló que le hubiese encantado “que meta mano en la nueva versión de Esperando a la Carroza”.