"Irán dejará de existir": la amenaza de Estados Unidos tras una nueva escalada de violencia

Estados Unidos bombardeó otra vez a Irán tras un ataque en Ormuz y crece la tensión en Oriente Medio.

Nuevos bombardeos de Estados Unidos sobre Irán volvieron a elevar la tensión en Medio Oriente . La ofensiva del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) fue lanzada tras un ataque en el estrecho de Ormuz y provocó una rápida respuesta de Teherán , mientras Donald Trump endureció su discurso con fuertes amenazas.

Según informó el Gobierno estadounidense, los bombardeos estuvieron dirigidos contra depósitos de misiles y drones , además de radares costeros iraníes , considerados objetivos estratégicos para la capacidad militar de la República Islámica. La ofensiva se suma a los ataques previos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, mientras continúan los intentos diplomáticos para alcanzar una salida negociada al conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , acusó nuevamente a Irán de incumplir el acuerdo de alto el fuego tras el ataque contra el petrolero M/T Kiku , de bandera panameña, y aseguró que Washington está dispuesto a ampliar su ofensiva militar si continúan las agresiones atribuidas a Teherán .

A través de un mensaje publicado en Truth Social , el mandatario sostuvo que la reciente operación fue una respuesta directa a una nueva violación del cese de hostilidades. "Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito ", afirmó Trump.

Embed United States aircraft just struck Iranian missile and drone storage locations, and coastal radar sites, for violating the Cease Fire Agreement, AGAIN! It is very possible that they will never learn! There may come a point when we are no longer able to be reasonable, and will be… pic.twitter.com/8sKbkA40kU — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 27, 2026

En el mismo mensaje, lanzó una de sus advertencias más contundentes desde el inicio de la crisis: "Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!".

Irán respondió con ataques contra Kuwait y Baréin

La reacción iraní no tardó en llegar. Los Guardianes de la Revolución reivindicaron ataques contra Kuwait y Baréin como represalia por los bombardeos estadounidenses.

En un comunicado, el cuerpo militar aseguró haber destruido ocho infraestructuras militares estadounidenses, la base Ali al Salem, en Kuwait y la base de la Quinta Flota Naval, ubicada en el Puerto Salmán, en Baréin.

Además, advirtieron que "toda agresión enemiga, cualquiera que sea su pretexto, incluso contra objetivos insignificantes, recibirá una respuesta implacable". Poco después del anuncio iraní, el Ejército de Kuwait confirmó que el país enfrentaba un ataque con "misiles y drones hostiles".

Embed The United States carried out overnight strikes on Iran, and in response, Iran launched attacks on U.S. military bases in Bahrain and Kuwait. pic.twitter.com/pICb2YM3QD — The Saviour (@TheSaviour) June 28, 2026

En paralelo, en Baréin, el Ministerio del Interior activó las sirenas de alerta aérea y pidió a la población mantener la calma y dirigirse al refugio seguro más cercano, ante el riesgo de nuevos ataques.

La nueva cadena de bombardeos y represalias incrementó la incertidumbre sobre la continuidad de la tregua firmada el 17 de junio, un acuerdo que ahora aparece seriamente comprometido por el recrudecimiento de las acciones militares entre Estados Unidos e Irán.