Dos accidentes aéreos dejaron 25 muertos en Francia y Arabia Saudita

Dos accidentes aéreos ocurridos con pocas horas de diferencia dejaron un saldo de 25 víctimas fatales . En Francia , una avioneta utilizada para saltos en paracaídas se estrelló poco después de despegar y murieron sus 11 ocupantes. En Arabia Saudita , un helicóptero de la petrolera Aramco cayó en Ras Tanura y provocó la muerte de otras 14 personas.

Según informó Noticias Argentinas, una avioneta utilizada para saltos en paracaídas se estrelló este domingo en las afueras de la ciudad de Nancy , en el este de Francia, y provocó la muerte de las 11 personas que viajaban a bordo . El siniestro ocurrió alrededor de las 11 (hora local), cerca de las 6 de la mañana en Argentina , en la localidad de Tomblaine . La aeronave, un Pilatus con matrícula alemana , cayó en picada sobre la avenida Salvador Allende, a pocos metros del aeródromo de Nancy-Essey.

Las autoridades francesas manifestaron que el avión pertenecía a un club de paracaidismo y se precipitó sobre una zona urbana cercana a un área comercial. El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy , confirmó que una avería mecánica fue la causa del accidente, mientras especialistas aeronáuticos trabajan para determinar el origen exacto del desperfecto.

El funcionario explicó que el siniestro se produjo apenas instantes después del despegue, por lo que familiares y allegados de las víctimas presenciaron el impacto. Además, advirtió que la tragedia pudo haber sido aún mayor debido a la cercanía de áreas urbanizadas.

Pese a la violencia del choque, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas entre las personas que se encontraban en tierra. La zona fue acordonada para facilitar las tareas de rescate y el trabajo de los investigadores.

Aunque el proceso oficial de identificación continúa, medios locales señalaron que entre los fallecidos habría cinco instructores, cinco alumnos y el piloto, información que todavía no fue confirmada oficialmente.

Tras el accidente, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, se trasladaron al lugar para supervisar el operativo y el avance de la investigación sobre uno de los accidentes aéreos más graves registrados este año en Francia.

Helicóptero de Aramco cayó en Arabia Saudita y murieron 14 personas

Horas después, un helicóptero perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco se estrelló en Ras Tanura, sobre la costa oriental de Arabia Saudita, provocando la muerte de sus 14 ocupantes.

accidente aéreo, arabia saudita El siniestro ocurrió en una terminal estratégica que sufrió ataques con drones de Irán y había reanudado sus tareas hace dos días.

La tragedia fue confirmada por la agencia oficial saudí SPA, que informó que el accidente ocurrió alrededor de las 6 (hora local) en una de las zonas energéticas más importantes del país, donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y la refinería nacional más grande de Arabia Saudita.

Según informó el Ministerio de Energía saudí, las 14 víctimas eran ciudadanos saudíes. Hasta el momento no trascendió cuál era el motivo del viaje que realizaban los operarios. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, aunque por el momento no brindaron detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave. En tanto, Aramco no emitió un comunicado oficial sobre el hecho.

Embed BREAKING: Saudi Aramco Helicopter Crashes in Ras Tanura!



A helicopter belonging to Saudi Arabia’s oil giant Aramco has crashed in Ras Tanura.



14 people were killed in the incident. pic.twitter.com/K4xthjfNQE — WAR (@warsurv) June 28, 2026

El accidente ocurrió apenas días después de que la compañía reanudara las cargas de crudo en la terminal de Ras Tanura, luego de una interrupción de casi cuatro meses ocasionada por los daños sufridos durante los ataques con drones y misiles iraníes contra instalaciones energéticas en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Dos tragedias aéreas en una misma jornada

Los dos accidentes ocurrieron con pocas horas de diferencia y dejaron un saldo total de 25 personas fallecidas, en una jornada marcada por dos graves siniestros aéreos que son investigados por las autoridades de Francia y Arabia Saudita para determinar las causas que originaron ambas tragedias.