Mundial 2026: así le bailó Lukaku un cuartetazo a Trump y se armó como nunca

Romelu Lukaku convirtió el cuarto gol de Bélgica ante Estados Unidos y protagonizó uno de los festejos más picantes del Mundial 2026.

Romelu Lukaku fue protagonista de uno de los momentos más comentados del Mundial 2026 . El delantero convirtió el gol que selló la goleada de Bélgica por 4 a 1 sobre Estados Unidos y luego desató una verdadera tormenta con un festejo cargado de ironía, dedicado a Donald Trump y enmarcado en la polémica por la habilitación de Folarin Balogun .

Lukaku celebró el cuarto gol de Bélgica con una secuencia de gestos que rápidamente se volvió viral. Primero realizó el clásico Topo Gigio mirando a los hinchas estadounidenses, luego imitó el característico baile de Donald Trump y finalmente señaló hacia el palco donde seguía el encuentro Gianni Infantino .

La celebración fue interpretada como una respuesta a todo lo ocurrido durante los días previos al partido. El delantero del Napoli no hizo declaraciones después del encuentro, pero sus gestos hablaron por él. En pocos segundos mezcló provocación, ironía y una clara referencia a la polémica que dominó la previa de los octavos de final.

La figura de Donald Trump apareció en escena luego de que el propio presidente de los Estados Unidos reconociera públicamente que se había comunicado con la FIFA para pedir que revisaran la sanción aplicada a Folarin Balogun .

#MásMundial | Una celebración con mensaje Lukaku y varios jugadores de Bélgica celebraron el 4 gol ante EE.UU. imitando el característico baile de Donald Trump. El gesto fue interpretado como una respuesta a la intensa polémica que rodeó el previo del partido. pic.twitter.com/SClJVQtu3U

"Solo pedí una revisión porque no pensé que fuera falta", explicó Trump días antes del partido. Esa declaración provocó una enorme repercusión y alimentó las sospechas de muchos sectores sobre una posible influencia política en una decisión deportiva, aunque desde la FIFA negaron cualquier tipo de intervención.

La polémica por Balogun que calentó el partido

Todo comenzó cuando Folarin Balogun fue expulsado por una dura entrada frente a Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA decidió dejar en suspenso la ejecución automática de la sanción durante un período de prueba de un año.

La resolución cayó muy mal en Bélgica, donde entendieron que el procedimiento no había sido el habitual y hasta analizaron la posibilidad de impugnar la presencia del delantero estadounidense. Esa tensión convirtió al partido en uno de los más calientes de los octavos de final incluso antes del pitazo inicial.

Qué dijo Infantino tras el escándalo

Después de que estallara la polémica, Gianni Infantino publicó un comunicado para defender el funcionamiento de la FIFA y aclarar que el organismo disciplinario actúa con absoluta independencia.

El presidente de la entidad confirmó que recibió un llamado telefónico de Donald Trump, aunque explicó que durante la conversación solamente le informó que el expediente seguía su curso normal y que la decisión quedaba exclusivamente en manos del Comité Disciplinario. También remarcó que, aunque algunas resoluciones puedan gustarle más o menos, siempre respeta la autonomía de los órganos judiciales de la FIFA.

Bélgica avanzó, pero el baile terminó robándose la escena

Más allá del escándalo, Bélgica mostró toda su jerarquía y goleó 4 a 1 a Estados Unidos para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026. Lukaku volvió a aparecer en un momento decisivo y cerró una actuación convincente del conjunto europeo.

Sin embargo, el recuerdo que dejó el partido fue mucho más allá del resultado. El gol, el Topo Gigio, el baile de Trump, la mirada hacia Infantino y el homenaje a Amadou Onana, lesionado durante el encuentro, terminaron construyendo una de las postales más comentadas del campeonato y otro capítulo de un Mundial que no deja de sumar polémicas.