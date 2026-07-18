18 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Tras caer en semifinales, franceses e ingleses se enfrentan este sábado por el podio del Mundial 2026: hora, TV y posibles formaciones.

Franceses e ingleses se miden en el partido que nadie quiere jugar.

Franceses e ingleses se miden en el partido "que nadie quiere jugar".

Por Sitio Andino Deportes

Las selecciones de Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, luego de haber quedado en el camino en las semifinales. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, con el objetivo de cerrar el torneo en el podio.

Hora y TV: cómo ver Francia vs. Inglaterra por el tercer y cuarto puesto

El partido comenzará a las 18 (hora de Argentina).

Televisación y streaming:

  • TV Pública
  • DSports
  • Paramount+

El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el VAR estará a cargo del uruguayo Leodan González.

Mundial 2026: cómo llega Francia al duelo por el tercer puesto

El equipo de Didier Deschamps, quien dejará el combinado galo tras dirigirlo durante tres Mundiales consecutivos, comenzó el certamen como uno de los grandes favoritos, pero fue frenado en semifinales por España, su reciente verdugo también en competencias europeas.

Pese al golpe, Francia mantiene un plantel de jerarquía y buscará subirse al podio por tercera vez en su historia. Ya fue tercero en Suecia 1958 y México 1986. Además, terminó cuarto en España 1982.

Su gran figura sigue siendo Kylian Mbappé, quien comparte la cima de la tabla de goleadores con Lionel Messi, ambos con ocho tantos.

Posible formación de Francia:

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olisé, Barcolá; Mbappé.

Francia cayó en semifinales 2 a 0 ante España sin atenuantes.

Francia cayó en semifinales 2 a 0 ante España sin atenuantes.

Cómo llega Inglaterra al duelo por el tercer puesto

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel también tenía la ilusión de llegar a la final, pero cayó ante Argentina en semifinales y deberá conformarse con pelear por el tercer puesto.

En cuartos de final, Inglaterra había eliminado a Noruega, una de las revelaciones del torneo, pero no logró sostener ese impulso en el cruce decisivo ante la Scaloneta.

El equipo inglés buscará romper una racha negativa en este tipo de partidos: fue cuarto en Italia 1990 y también terminó cuarto en Rusia 2018. Es decir, nunca logró ganar el partido por el tercer puesto.

Sus principales figuras son Jude Bellingham y Harry Kane, este último con seis goles en el torneo.

Posible formación de Inglaterra:

Pickford; Reece James, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Inglaterra no pudo con Argentina y busca cerrar el tornejo con mejor imagen.

Inglaterra no pudo con Argentina y busca cerrar el tornejo con mejor imagen.

El premio consuelo para Francia o Inglaterra en el Mundial 2026

Aunque lejos del objetivo principal, Francia e Inglaterra afrontarán un partido con valor simbólico: terminar el Mundial en el podio.

Con planteles de primer nivel y figuras destacadas, el duelo en Miami promete intensidad y un cierre atractivo para dos selecciones que aspiraban a más, pero que todavía tienen algo importante en juego.

La síntesis de Francia versus Inglaterra

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