Llega a Mendoza la obra "El Equilibrista" de Mauricio Dayub

Respecto a la obra, el actor sostuvo: “Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gusta la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gusta la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo".