Conmoción: confirmaron que el joven desaparecido en Las Heras fue víctima de un homicidio

De esta manera, confirmaron que el cuerpo se encontraba detrás de unos cañaverales dentro de un zanjón que contenía agua y barro . Los agentes policiales visualizaron que no poseía lesiones y en el torso tenía algunas lesiones . El caso quedó en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos .

La familia realizó reclamos por la aparición con vida de Franco Outeda

Durante el mediodía del lunes, los familiares del joven desaparecido organizaron un reclamo en las inmediaciones del Parque de la Niñez para pedir avances en las tareas de búsqueda.

Embed

En un video, la pareja de Outeda habló sobre la investigación y afirmó que “la Policía no me ha dado noticias, no han venido a preguntar por las cámaras que hay en la zona. Hace más de 50 horas que está desaparecido”.

Además, la mujer señaló que “desapareció el sábado alrededor de las 5 de la mañana, esa fue la última vez que lo vieron”.