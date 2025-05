Ricardo montaner: volvió con Evaluna y Camilo, pero el misterio de su retiro sigue intacto.

Ricardo Montaner | No hay gira a la vista

Según supo Noticias Argentinas, Montaner no está pensando en retomar su carrera como solista ni en salir de gira. Si bien el nuevo video filmado en su casa en medio de la naturaleza emocionó a sus fanáticos, no habrá más presentaciones en vivo. “Hay especulaciones de todo tipo, pero la cuestión es que no va a salir y no va a ser su turno”, aseguró su entorno.