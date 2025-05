Con el corazón en la mano: Luciana Elbusto, se quebró al hablar de su romance con Diego Brancatelli

El vínculo entre ambos comenzó, según Elbusto, como una sólida relación de compañerismo laboral que se fue transformando. “ Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción ”, había asegurado previamente en un video para Paparazzi. Su declaración se dio luego de que circularan versiones sobre presuntos chats comprometedores entre ambos.

Aunque negó la existencia de conversaciones filtradas, Luciana reconoció: “ Nos conocimos, tuvimos una amistad y después hubo una etapa donde no nos vimos más. En los últimos cinco años generamos un vínculo que queda para nosotros ”. Esta confesión, lejos de calmar las aguas, potenció el interés del público y de los medios.

En una nota con Intrusos, Elbusto lanzó una frase que dejó a todos perplejos: “Me parece bárbaro que diga ‘es mi vida privada’ y busque cuidar a su familia. A mí, por cuidarlo, me deja en un lugar feo”. Con esto aludía al hermetismo de Brancatelli, quien en Desayuno Americano declaró: “Yo no hablo de mi vida privada. ¿Entienden lo que es la intimidad?”.