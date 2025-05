Escándalo en Telefe: por qué suspendieron a Nancy Pazos

La entrevista de Mariana Brey al presidente Javier Milei no sòlo generó repercusiones políticas y mediáticas, sino que también provocó un fuerte temblor puertas adentro de A la Barbarossa, el magazine matutino de Telefe . Nancy Pazos, panelista del ciclo, se ausentó en señal de desacuerdo con el contenido del reportaje y fue suspendida por toda la semana.

La ausencia de Pazos, lejos de pasar desapercibida, encendió las alarmas dentro del canal. La periodista explicó que decidió no asistir al programa del lunes porque sentía que podía generar un conflicto al aire. “Yo hoy no fui básicamente por un problema de incomodidad y de meter la pata. Obviamente que intentaron por todos los medios que yo fuera, y debo asumir la responsabilidad, pero iba a terminar haciendo cagadas ”, confesó al aire en El Amor Es Más Fuerte, el ciclo radial que conduce por Radio 10.

Según trascendió en el programa Intrusos, la producción del canal consideró su ausencia como una falta grave , especialmente en un día clave para el ciclo. Se esperaba que su presencia ofreciera un contrapunto crítico durante el análisis de la entrevista . Sin embargo, al no presentarse, desde Telefe le pidieron que se tome “toda la semana libre”. La decisión habría sido avalada incluso por la propia Georgina Barbarossa, quien —aunque elogió el logro de Brey— expresó su descontento por la falta de una mirada distinta en el programa.

Más allá del castigo, Nancy Pazos profundizó sus críticas hacia el contenido de la nota y cuestionó la elección de Brey como interlocutora. “Cuando te eligen de interlocutor es por algo, y pasaron cosas en ese reportaje”, afirmó. Así, dejó entrever que consideró que la entrevista no tuvo un enfoque periodístico riguroso. Fue más contundente aún al expresar que, para ella, “fue más publicidad que reportaje”.

Incluso llegó a calificar la entrevista como “vomitiva”, una expresión que marcó el tono del conflicto. “No quería convalidar algunas cosas. Había gente muy contenta con lo que estaba pasando, y yo claramente no”, agregó con firmeza la periodista.

¿Hay una grieta en Telefe?

A pesar del revuelo, Pazos sostuvo que no tiene conflictos personales con sus compañeras y que su decisión fue “personal”. Además, Pazos reconoció las consecuencias que tuvo por haber faltado a su trabajo: “Yo debo asumir la responsabilidad de quizás no estar a la altura de no poder diferenciar una cosa con la otra”. La situación dejó al descubierto la tensión que genera, en el mundo periodístico, los conflictos entre la percepción que el presidente Javier Milei tiene de la prensa y el ejercicio periodístico. Tensiòn que, por lo visto, se traslada también en la dinámica de trabajo dentro de cada medio./Radio Mitre.