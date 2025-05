El detrás de escena: qué dijo Mariana Brey sobre la entrevista con Javier Milei

La confirmación de la nota llegó repentinamente: “Desde vocería me llamaron para darme día, horario y lugar”, contó. Pero la búsqueda venía de mucho antes. “Desde febrero empecé a gestionar esta nota. Me parece que cualquier periodista que se dedica a cualquier rubro quiere entrevistar al Presidente”, expresó Brey , quien también conduce Indomables en C5N y participa de varios espacios televisivos.

En cuanto a por qué fue ella la elegida, Brey no dudó en ofrecer una autocrítica profesional: “Creo que él me ve como una persona honesta, imparcial... no instalo fake news ni busco ensuciarlo. Si tengo que criticar, lo hago, pero sin intención de dañar”.