Pegó el portazo: famosa periodista se fue de TN.

La periodista de Buena Semana anunció el domingo 11 de mayo mediante una publicación en su cuenta de Instagram que ya no formará parte de la señal de noticias . "Se cierra una etapa muy importante para mí. Después de 8 años intensos , aprendizajes enormes y experiencias que me hicieron crecer , dejo TN .

Me voy profundamente agradecida por cada oportunidad, cada desafío y cada persona con la que compartí este camino", introdujo. "Gracias a quienes confiaron en mí, a los que me acompañaron desde la pantalla y a los que me enseñaron tanto en cada jornada de trabajo. Gracias por el apoyo de todos los que me conocieron por la tele y me siguen por acá: ya sea para dejar un mensaje amable o aportar información y crítica constructiva", continuó.