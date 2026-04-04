5 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

¿Fantasma en Gran Hermano? Lo que se vio en la transmisión en vivo

Se viralizó un video del reality Gran Hermano donde una extraña figura aparece en pleno streaming. ¿Fantasma o falla? Enterate de todos los detalles.

Gran Hermano (2)
Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video del streaming de Gran Hermano Generación Dorada, donde un participante hablaba y, detrás, apareció una figura extraña que muchos interpretan como un fantasma. A continuación, te contamos los detalles.

¿Qué apareció en la transmisión de Gran Hermano que sorprendió a todos?

Todo comenzó cuando Juani “Juanicar” Caruso interactuaba en vivo con quienes seguían el streaming del reality. En un tramo puntual de la grabación, una silueta fugaz cruzó el patio a gran velocidad y generó sorpresa entre los espectadores.

Lee además
Giro inesperado en Gran Hermano: quién sería el próximo eliminado, según las encuestas

Gran Hermano al rojo vivo: quién sería eliminado este lunes, según encuestas
Preocupación por Andrea del Boca: el nuevo episodio que alarmó a todos en Gran Hermano 2026 video

Lo que pasó con Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 generó preocupación

El hecho se vincula con un comentario previo de Jennifer “Pincoya” Torres, quien ya había expresado ante sus compañeros que percibió una presencia extraña dentro de la casa.

Embed

Como era de esperarse, el recorte se difundió y viralizó rápidamente en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguran que se trata de una manifestación paranormal, otros descartan esa idea y apuntan a explicaciones más lógicas, como el paso de un insecto cerca de la cámara o una falla técnica en la transmisión.

Temas
Seguí leyendo

Se picó Gran Hermano: mirá quiénes tendrán la noche hot más inesperada

¿Hay sanción en Gran Hermano? El tenso cruce físico entre Sarmiento e Íbero

Zoe Bogach cruzó a Manuel Íbero y explotó todo Gran Hermano

Bombazo en Gran Hermano: quién es Tamara Paganini, la histórica que volvió

Tensión total en Gran Hermano tras la eliminación de un participante

Tamara Paganini vuelve a Gran Hermano y su excompañero Gastón Trezeguet la destrozó

Bomba en Gran Hermano: Santiago del Moro confirmó quién es la nueva integrante de la casa

Sorpresa total en Gran Hermano: las encuestas ya marcan quién será eliminado

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show

Domingo de Pascua: por qué se celebra hoy, 5 de abril

Hoy es Domingo de Pascua: qué representa esta fecha clave para los cristianos