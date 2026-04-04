¿Fantasma en Gran Hermano? Lo que se vio en la transmisión en vivo

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video del streaming de Gran Hermano Generación Dorada, donde un participante hablaba y, detrás, apareció una figura extraña que muchos interpretan como un fantasma. A continuación, te contamos los detalles.

¿Qué apareció en la transmisión de Gran Hermano que sorprendió a todos? Todo comenzó cuando Juani “Juanicar” Caruso interactuaba en vivo con quienes seguían el streaming del reality. En un tramo puntual de la grabación, una silueta fugaz cruzó el patio a gran velocidad y generó sorpresa entre los espectadores.

El hecho se vincula con un comentario previo de Jennifer “Pincoya” Torres, quien ya había expresado ante sus compañeros que percibió una presencia extraña dentro de la casa.

Embed Como era de esperarse, el recorte se difundió y viralizó rápidamente en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguran que se trata de una manifestación paranormal, otros descartan esa idea y apuntan a explicaciones más lógicas, como el paso de un insecto cerca de la cámara o una falla técnica en la transmisión.

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