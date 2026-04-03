Cayeron cuatro mineros chilenos en San Juan: extraían oro ilegal y estaban armados Foto: Gendarmería Nacional

Por Sitio Andino Policiales







Cuatro mineros de Chile fueron detenidos tras ingresar ilegalmente al país por la Cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan, donde extraían rocas con contenido aurífero (oro) de una mina ubicada en alta montaña. El operativo, encabezado por Gendarmería Nacional, permitió desarticular la maniobra y secuestrar el material sustraído.

Embed Detienen a mineros chilenos en San Juan: qué secuestró Gendarmería Nacional El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal”, quienes actuaron a partir de información que alertaba sobre la presencia de un grupo de origen chileno en la zona cordillerana. La intervención se concretó en la Mina El Zancarrón, situada a 3.550 metros sobre el nivel del mar, donde los uniformados detectaron a los sospechosos en plena actividad extractiva ilegal.

Según fuentes de la fuerza, los hombres habían ingresado al territorio argentino por un paso no habilitado. Al momento del operativo, se encontraban trabajando en el lugar y utilizaban una camioneta para trasladar el material. Al advertir la presencia de los gendarmes, los involucrados habrían intentado utilizar un arma de fuego, aunque fueron rápidamente reducidos sin que se efectuaran disparos.

Durante el procedimiento, se secuestraron 14 bolsas con rocas extraídas de la mina, presuntamente con contenido de oro, además de herramientas de trabajo como picos y palas, una camioneta y una carabina calibre 22. Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

Tras la aprehensión, intervino la Fiscalía Federal de San Juan, que dispuso la detención de los cuatro ciudadanos chilenos. Los acusados enfrentan cargos por tentativa de contrabando de exportación de oro, ingreso ilegal al país y tenencia ilegal de arma de fuego. La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra y posibles conexiones.