La provincia de Mendoza, entre las ciudades visibles en la histórica primera imagen espacial de Artemis II

La fotografía histórica desde el espacio y Mendoza incluida en ella.

Una imagen tomada en el espacio profundo volvió a marcar un hito en la exploración humana y dejó un detalle que impacta a nivel local: en la fotografía también puede identificarse la provincia de Mendoza .

La captura fue realizada en el marco de la misión Artemis II por el comandante Reid Wiseman , quien logró registrar la primera imagen completa de la Tierra desde una órbita de transferencia lunar en más de 50 años.

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Difundida por la NASA , la fotografía muestra al planeta como un globo azul brillante en la oscuridad , con auroras, estrellas de fondo y una franja luminosa conocida como luz zodiacal.

Uno de los aspectos más llamativos de la imagen es su carácter nocturno, lo que permite observar el brillo de distintas ciudades del mundo. En ese contexto, especialistas identificaron luces de Sudamérica, entre ellas las de la provincia de Mendoza .

El físico y astrónomo Guillermo Abramson, investigador del CONICET, explicó que en la fotografía también se distinguen Buenos Aires y otras regiones de Argentina, además de zonas de Chile y Brasil.

La posibilidad de observar estas luces se debe a que la imagen fue tomada de noche, algo poco habitual en este tipo de registros, que generalmente capturan el lado diurno del planeta.

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Artemis ll: una misión histórica

La misión despegó el 1 de abril desde el Kennedy Space Center con cuatro astronautas a bordo. Su objetivo es recorrer más de un millón de kilómetros, rodear la cara oculta de la Luna y regresar a la Tierra.

El momento clave se produjo tras la maniobra de inyección translunar, cuando la nave abandonó la órbita terrestre y permitió capturar la imagen completa del planeta. “Nos dejó a los cuatro sin palabras”, relató Wiseman desde la nave.

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Una fotografía que ya es parte de la historia

La imagen ya se compara con registros icónicos como el de Apolo 8, tomado por Bill Anders, y la famosa “The Blue Marble” de Apolo 17.

Sin embargo, esta nueva fotografía aporta elementos inéditos: auroras visibles en ambos polos, estrellas de fondo y el brillo de ciudades en la noche, entre ellas Mendoza.

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Ciencia y emoción en la imagen de la NASA

Desde la NASA destacaron que este tipo de registros no solo tienen valor científico, sino también simbólico. La imagen permite estudiar fenómenos como las auroras —producto del viento solar— y la luz zodiacal, generada por polvo interplanetario.

Mientras la nave Orión continúa su travesía, crece la expectativa por nuevas imágenes. Pero esta ya quedó en la historia: una postal del planeta entero en la que, entre millones de luces, también aparece Mendoza.