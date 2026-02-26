26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 26 de febrero

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 26 de febrero.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 26 de febrero.

Foto: Gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este jueves 26 febrero las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña indica poca nubosidad y algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 7º en Uspallata, 4° en Punta de Vacas, -2º en Puente del Inca y -3° en Las Cuevas.

Lee además
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miercoles 25 de febrero
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 25 de febrero
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 24 de febrero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 24 de febrero

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 23 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 22 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 21 de febrero

Rumbo a Chile: cientos de mendocinos esperan la reapertura del Paso Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 20 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 19 de febrero

Cierre preventivo el Paso a Chile por un mosquito sospechoso de dengue: el comunicado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 18 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Podrían presentarse precipitaciones en algunos sectores de la Provincia.
El clima

Ascenso de la temperatura y posibilidad de tormentas, el pronóstico para este jueves en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes
Expectativa

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales.
Para tener en cuenta

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales

Tu Taxi San Rafael: con app propia y 115 unidades, el servicio busca brindar rapidez y seguridad video
Plataformas

Cúal es la app de viajes que "le ganó" a Uber en San Rafael