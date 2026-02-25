25 de febrero de 2026
Actividad económica

Mendoza impulsa un nuevo esquema de capacitación y control para el comercio regional

El Ministerio de Producción presentó un modelo que integra capacitación y control para el comercio. Las etapas del programa y el cronograma de actividades.

Por Sitio Andino Economía

El Ministerio de Producción de Mendoza presentó una nueva etapa del programa Mendoza Más Comercio, que incorpora ejes estratégicos y evoluciona hacia “Mendoza Más Comercio – Comercio Responsable”. La propuesta apunta a fortalecer la competitividad del sector, promover la transparencia y acompañar a los comercios en el cumplimiento de la normativa vigente.

La iniciativa busca consolidar un entramado comercial más ordenado y sostenible, con foco en la prevención y en la generación de confianza entre comerciantes y consumidores. Para ello, articula instancias de formación, asistencia técnica y acciones de control, con un abordaje progresivo que acompaña cada etapa del desarrollo comercial.

comercio control mendoza (1)
Un enfoque que integra capacitación y cumplimiento

El director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, Leandro Roldán, explicó que el programa se inscribe en un nuevo paradigma de desarrollo comercial. “Integra el fortalecimiento de capacidades que venimos promoviendo históricamente con el acompañamiento para el cumplimiento de la normativa”, señaló. Y amplió:

A las capacitaciones que desarrollamos para potenciar a los comerciantes, hoy sumamos asistencia concreta para garantizar que puedan adecuarse al marco legal y consolidar negocios más formales y competitivos. A las capacitaciones que desarrollamos para potenciar a los comerciantes, hoy sumamos asistencia concreta para garantizar que puedan adecuarse al marco legal y consolidar negocios más formales y competitivos.

Las cuatro etapas del programa

La implementación se realizará a través de un esquema integral compuesto por cuatro etapas:

1. Relevamiento

Contará con visitas territoriales no sancionatorias para conocer la realidad de cada comercio, su entorno, condiciones de exhibición, cumplimiento normativo visible y relación con los consumidores. Esa información permitirá diseñar acciones de acompañamiento acordes a cada situación.

2. Formación

En esta etapa se impulsarán capacitaciones, talleres, conferencias y asesoramiento técnico orientados a mejorar prácticas comerciales y fortalecer el concepto de comercio responsable.

3. Diagnóstico

En este momento, un profesional del programa realiza un análisis integral del negocio —modelo comercial, procesos, finanzas, capital humano, transformación digital y cumplimiento normativo— y entrega un informe técnico con un plan de mejora.

5. Control

Esta última etapa contempla inspecciones para verificar la implementación de las mejoras y consolidar la formalidad y la transparencia.

centro de Mendoza comercios
Prevención y acompañamiento como eje central

El enfoque integral del programa apunta a reducir la llegada a instancias sancionatorias por desconocimiento de la normativa. A través de la prevención y la asistencia técnica, se busca disminuir de manera significativa la probabilidad de multas y fortalecer la relación entre el Estado y el sector comercial.

Agenda de actividades 2026

Durante 2026, el programa desarrollará una agenda anual con acciones en todos los oasis productivos de la provincia:

  • Febrero: capacitación interna a equipos territoriales sobre Fiscalización y Control en Gran Mendoza.
  • Marzo: conferencia abierta en Gran Mendoza sobre comercio responsable, obligaciones legales y cumplimiento normativo; inicio de relevamientos mensuales y diagnósticos grupales.
  • Abril: taller virtual de Excel nivel medio e intermedio para toda la provincia.
  • Mayo: conferencia en la Zona Sur sobre comercio responsable; inicio del Diplomado virtual, del 19 de mayo al 1 de septiembre.
  • Junio: taller virtual de Excel avanzado.
  • Julio: conferencia sobre creatividad, design thinking y marketing digital aplicado al comercio.
  • Agosto: Foro provincial Mendoza Más Comercio.
  • Septiembre: conferencia en la Zona Este sobre comercio responsable y fiscalización.
  • Octubre: taller virtual de marketing digital, con foco en redes sociales y SEO.
  • Noviembre: conferencia en el Valle de Uco.
  • Diciembre: acto de cierre anual y entrega de la distinción Comercio Responsable.

Trabajo territorial continuo

En paralelo, se realizan relevamientos mensuales en distintos oasis de la provincia, abordando temáticas como precios, abastecimiento, competencia, logística, tendencias de consumo, tecnología e innovación, integrando el trabajo territorial con la agenda de fiscalización y control.

