Radiografía de las nuevas carreras que ofrecen las universidades de Mendoza, con salida laboral.

El mercado laboral actual avanza a un ritmo acelerado, impulsado por la transformación digital y la necesidad de profesionales con competencias cada vez más específicas. Ante este escenario, las principales universidades de la provincia de Mendoza reconfiguran su oferta académica.

A través de innovaciones curriculares, la creación de trayectos más flexibles y ciclos de complementación, la Universidad Nacional de Cuyo , la Universidad de Congreso y la Universidad Juan Agustín Maza estructuraron sus propuestas diseñadas para garantizar una inserción laboral temprana y responder a las demandas socio-productivas de la región.

Universidad, en transformación: las instituciones académicas renuevan su oferta educativa atendiendo el contesto socio-económico actual.

La Universidad Nacional de Cuyo consolida un profundo proceso de transformación académica impulsado por su Secretaría Académica desde el 2022. Esta política de innovación educativa dio como resultado la creación y modificación estructural de 44 carreras de grado y pregrado, abarcando un total de 50 titulaciones.

De acuerdo con la información proporcionada a Sitio Andino, una de las principales novedades de este período (2025-2026) es que los nuevos diseños curriculares se estructuraron bajo el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), un modelo que promueve trayectorias estudiantiles más flexibles e integrales.

Hasta la fecha, el Consejo Superior ya aprobó 25 diseños curriculares con créditos implementados, y la Subsecretaría de Políticas Universitarias otorgó validez nacional a siete títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y del Instituto Tecnológico Universitario (ITU).

La propuesta de la UNCuyo se divide estratégicamente en tres ejes normativos:

1. Carreras con Sistema de Créditos Académicos Universitarios (SACAU): su objetivo principal es medir, unificar y transparentar la carga de trabajo que los estudiantes dedican a sus carreras, y no solo el tiempo que pasan en clases presenciales o virtuales.

Facultad de Ciencias Económicas: Licenciatura en Administración, Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones —Ciclo de Complementación Curricular (CCC)—, Licenciatura en Logística, Contador Público y Licenciatura en Economía.

Instituto Tecnológico Universitario: Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos, Tecnicatura Universitaria en Logística y Transporte, Tecnicatura Universitaria en Redes de Datos y Telecomunicaciones, y Tecnicatura Universitaria en Electricidad y Sistemas de Control Industriales.

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria: Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura, Ingeniería Química, Tecnicatura Universitaria en Operaciones Mineras, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Mecánica.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Licenciatura en Comunicación Social, y los Profesorados Universitarios en Sociología, Trabajo Social, Comunicación Social, y Ciencia Política y Administración Pública.

Instituto Universitario de Seguridad Pública: Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria y Licenciatura en Seguridad Pública (CCC).

Facultad de Ciencias Médicas: Tecnicaturas Universitarias en Quirófano, Laboratorio, Anestesia y Diagnóstico por Imágenes.

Facultad de Ingeniería: Ingeniería en Energía.

Facultad de Odontología: Odontología.

UNCuyo - Ingreso Las carreras que propone la UNCuyo se dividen en tres ejes normativos. Foto: UNCuyo

2. Formación ágil: carreras con Título Intermedio

Para favorecer la inserción al trabajo a mitad del cursado, diversas carreras brindan una titulación previa dentro de su trayecto principal:

Facultad de Ciencias Económicas: Analista Universitario/a en Administración; Técnico/a Universitario/a en Administración de Almacenes; Analista Universitario/a Contable; y Analista Universitario/a en Economía y Finanzas.

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria: Técnico/a Universitario/a en Química (para las ingenierías Química y en Alimentos) y Técnico/a Universitario/a en Mecánica.

Facultad de Ingeniería: Analista Científico/a de Datos (dentro de Ingeniería en Energía).

3. Educación a Distancia (EaD)

Buscando mayor accesibilidad, se habilitaron opciones pedagógicas a distancia en trayectos específicos, permitiendo tanto el cursado presencial como virtual:

Facultad Ciencias Económicas: Licenciatura en Administración, Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones (CCC) y Licenciatura en Logística (incluyendo sus respectivas titulaciones intermedias ).

ITU: Tecnicaturas Universitarias en Ciencia de Datos, en Logística y Transporte, y en Redes de Datos y Telecomunicaciones.

IUSP: Licenciatura en Seguridad Pública (CCC).

educación virtual 2 Entre sus carreras, la UNCuyo ofrece varias a distancia. Imagen ilustrativa

El proyecto de "Sinceramiento Curricular" y el futuro de la UNCuyo

Por otro lado, la Universidad implementó de forma pionera el proyecto de Sinceramiento Curricular (SiCu), una iniciativa destinada a relevar la dedicación temporal real requerida por estudiantes y docentes. A través de talleres y próximas herramientas digitales, se busca equilibrar la carga de trabajo autónomo con los tiempos previstos en los planes de estudio.

Asimismo, la casa de estudios proyecta la ampliación de su oferta. Actualmente se encuentran en proceso de aprobación institucional la Tecnicatura Universitaria en Electricidad y Sistemas de Control Industrial, el Ciclo de Licenciatura en Seguridad Penitenciaria y la carrera de Bromatología.

A la par, se trabaja en el diseño curricular del Ciclo de Licenciatura en Investigación y Gestión Educativa, Abogacía y Procuración.

Toda esta oferta renovada se presentará formalmente en la próxima Expo Educativa, que se realizará los días 25 y 26 de junio, en la Nave Cultural.

Universidad de Congreso: comunicación, negocios y tecnología de datos

La Universidad de Congreso ha enfocado su estrategia académica en áreas de alta empleabilidad vinculadas a los datos, la transformación digital y el comportamiento humano.

Su propuesta pedagógica incluye: planes actualizados, prácticas permanentes y la inclusión de títulos intermedios a los dos años de cursado para propiciar un ingreso rápido al mercado laboral.

En la modalidad presencial en la sede de Mendoza, la institución destaca la apertura de la Tecnicatura en Locución y la Licenciatura en Periodismo, enfocadas en la producción de contenidos para plataformas tradicionales y digitales, las narrativas audiovisuales y la comunicación institucional.

universidad.jpg En la modalidad presencial, la Universidad de Congreso destaca la apertura de la Tecnicatura en Locución y la Licenciatura en Periodismo.

Por su parte, en la Sede de San Rafael, se sumaron de forma presencial la Licenciatura en Marketing Digital y la Licenciatura en Administración de Negocios Digitales, diseñadas ante la creciente demanda corporativa de perfiles expertos en comercio electrónico, análisis de datos y estrategias comerciales online. Ambas carreras han tenido una excelente recepción, registrando matrículas cercanas a los 30 estudiantes en sus primeras cohortes.

En cuanto a la modalidad a distancia, la universidad incorporó -o se encuentra en vías de apertura- las siguientes propuestas de grado:

Licenciatura en Marketing Digital.

Licenciatura en Administración de Negocios Digitales.

Licenciatura en Ciencias del Comportamiento.

Licenciatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial.

Estas carreras virtuales buscan dotar a los estudiantes de herramientas críticas para la toma de decisiones basadas en datos, la innovación tecnológica y el análisis del comportamiento del consumidor.

secundaria virtual La universidad trabaja en la apertura de varias carreras a distancia.

Universidad Maza: especialización a través de Ciclos de Licenciatura

En la Universidad Juan Agustín Maza, la actualización de la oferta académica para el período actual se ha concentrado fuertemente en los Ciclos de Complementación Curricular (CCC) o Ciclos de Licenciatura, además de nuevas tecnicaturas específicas de corta duración.

De acuerdo con lo informado desde la casa de estudios, los Ciclos de Complementación Curricular son trayectos articulados según las normativas del Ministerio de Educación, con una extensión de entre dos y cuatro semestres. Están destinados de forma exclusiva a personas que posean un título de educación superior previo (ya sea técnico o docente, de origen universitario o terciario) y otorgan un título de grado definitivo.

Las licenciaturas de complementación más recientes que ofrece la Universidad Maza son:

Licenciatura en Podología Universitaria

Licenciatura en Producción de Bioimágenes

Licenciatura en Matemática

Licenciatura en Educación Inicial

Licenciatura en Educación Física

Licenciatura en Recursos Humanos

Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica

Licenciatura en Anatomía Patológica

Licenciatura en Anestesiología

Licenciatura en Hemoterapia

Profesorado para Profesionales

Licenciatura en Gastronomía

Universidad maza

De forma complementaria, la universidad sumó propuestas de pregrado con amplia salida laboral, tales como:

Técnico Universitario en Cosmetología y Cosmiatría .

. Tecnicatura Universitaria en Puericultura .

. Tecnicatura Universitaria en Podología .

. Tecnicatura en Protección Comunitaria y Seguridad Urbana .

. Asimismo, se destaca la reestructuración de la Tecnicatura en Recursos Humanos, cuyo plan de estudios se redujo a 2 años dada su alta demanda.

Desde la institución señalan que, si bien las carreras cortas marcan la tendencia, las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 mostraron que las carreras tradicionales de 4 años mantienen un sólido nivel de elección entre los aspirantes.