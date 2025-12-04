#Taboola
4 de diciembre de 2025
Estacionamiento Medido: 80% de pagos electrónicos y uso creciente en la Ciudad de Mendoza

El sistema comenzó en el microcentro y avanza por etapas como parte de la modernización urbana que impulsa la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza cumplió el primer año desde la puesta en marcha del Estacionamiento Medido Digital, un sistema que comenzó como prueba piloto el 2 de diciembre de 2024 y que hoy se destaca como una herramienta eficiente, segura y ampliamente adoptada por los usuarios. Con más de 81.000 personas registradas en la aplicación, a las que se suma otro 15% que utiliza la modalidad de pago puntual, la capital es pionera en la implementación de este servicio asociado a la modernización y la movilidad inteligente.

Tras el excelente funcionamiento de la prueba piloto, en abril de 2025 el sistema avanzó con su implementación definitiva en la zona centro (calles Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano -entre Juan B. Justo y Pedro Molina-, Sarmiento -entre Belgrano y 25 de Mayo- y Tiburcio Benegas -entre R. Ortega y Arístides-). Al inicio del mes de septiembre, se amplió este sistema hacia el Parque Cívico, donde reemplazó definitivamente al tradicional de tarjetas en papel. Este crecimiento progresivo permitió aumentar la cobertura a 909 plazas de estacionamiento, con una aceptación que continúa en ascenso.

Estacionamiento Medido: Un sistema moderno que optimiza tiempos, espacio y seguridad

Durante este primer año, existió una adecuada adaptación de los conductores y un funcionamiento fluido en las zonas habilitadas. Además, cerca de 20 agentes municipales cumplen tareas de control, asistencia y acompañamiento, lo que contribuye al correcto uso del sistema y a una atención personalizada a los usuarios.

Un diferencial destacado es la comunicación en tiempo real entre los controladores y los conductores a través de la plataforma digital. Esto ha permitido que se han podido puedan notificar luces encendidas, autos con ventanillas abiertas u objetos olvidados, fortaleciendo la seguridad y el cuidado de los vehículos.

Datos que respaldan el éxito de la gestión digital

  • 81.598 usuarios registrados a la fecha.
  • A los usuarios registros se suma un 15% de conductores que utiliza el “estacionamiento puntual” mediante QR o puntos de venta.
  • 52,4% de los vehículos permaneció una hora por sesión de estacionamiento.
  • 80,04% de los pagos se realizaron mediante medios electrónicos.
  • La tarifa se mantiene en $300 cada 30 minutos, un valor que continúa siendo más económico que el sistema tradicional en papel.

Zonas en las que funciona actualmente el estacionamiento medido

  • Zona Centro – 650 lugares

Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano (entre Juan B. Justo y Pedro Molina), Sarmiento (entre Belgrano y 25 de Mayo) y Tiburcio Benegas (entre R. Ortega y Arístides Villanueva).

Horarios:

- Lunes a jueves: 08.00 a 00.00 horas

- Viernes y sábados: 08.00 a 02.00 horas

  • Zona Parque Cívico – 259 lugares

Pedro Molina, Perú, La Pampa, Virgen del Carmen de Cuyo, Peltier y V. Sarsfield/Obligado.

Horarios:

- Lunes a viernes: 08.00 a 14.00 horas

Métodos para realizar el pago del Estacionamiento Medido Digital

El mismo se puede realizar mediante la aplicación SEM Mendoza: disponible en Playstore o SEM Mobile en Appstore (opción de Mendoza), donde se registran los datos y se carga crédito para el tiempo de estacionamiento.

También, en los puntos de carga presenciales: en comercios señalizados cercanos a las calles donde se implementa el sistema.

Innovación al servicio del vecino

La implementación del Estacionamiento Medido Digital forma parte del proceso de modernización que lleva adelante la Ciudad de Mendoza, enfocado en brindar servicios más eficientes, ágiles y sostenibles. Este sistema, que reduce el uso de papel y permite un ordenamiento vehicular más claro, contribuye a mejorar la experiencia urbana y la movilidad en áreas de alta demanda.

A un año de su puesta en marcha, los resultados demuestran una gran adhesión ciudadana y posicionan a la Ciudad como referente en la adopción de tecnologías aplicadas a la gestión pública.

