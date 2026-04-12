Rally mundial: Katsuta ganó en Croacia tras el accidente de Neuville y es líder

Katsuta aprovechó el abandono de Neuville en el Power Stage y se quedó con una victoria clave en el duro Rally Mundial.

El Rally de Croacia tuvo un final dramático y cambió el rumbo del campeonato: Takamoto Katsuta heredó la victoria tras el accidente de Thierry Neuville y se subió a la cima del WRC. El japonés logró su segundo triunfo consecutivo y ahora manda en el Mundial.

Todo parecía definido. Thierry Neuville tenía el rally en el bolsillo, con más de un minuto de ventaja antes del último tramo.

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Pero en el Power Stage, el belga perdió el control, impactó contra un bloque de hormigón y dañó la suspensión delantera derecha , lo que lo dejó fuera de carrera a pocos kilómetros del final.

Un golpe inesperado que le entregó el triunfo a Katsuta , que venía segundo y sin margen para atacar.

Takamoto Katsuta aprovechó y dio otro golpe en el campeonato

El piloto japonés, junto a su navegante Aaron Johnston, cerró un rally sólido y terminó capitalizando el error de su rival.

Sumó su segunda victoria consecutiva, tras lo hecho en el Rally Safari, y confirmó su gran momento tanto en tierra como en asfalto.

Aunque en el Power Stage marcó solo el quinto mejor tiempo, la caída de Neuville lo catapultó a lo más alto del podio.

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Thierry Neuville crashed out of the lead on the Wolf Power Stage in dramatic fashion, handing victory to Takamoto Katsuta & Aaron Johnston!#WRC | #CroatiaRally pic.twitter.com/2283l0P6tx — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 12, 2026

El podio y un Toyota dominante

Detrás de Katsuta, el podio lo completaron:

Sami Pajari (Toyota) a 20s7

a 20s7 Hayden Paddon (Hyundai), en un debut destacado en Croacia

Toyota volvió a mostrar su poderío, no solo en la carrera, sino también en el campeonato.

Así quedaron las posiciones del Mundial

Con este resultado, Katsuta pasó a liderar el campeonato con 84 puntos, seguido por Elfyn Evans con 77, mientras que Oliver Solberg suma 68.

En constructores, Toyota domina con 206 unidades, muy por encima de Hyundai, que tiene 141.

Un margen que empieza a marcar tendencia en la temporada.

WRC2 y lo que viene en el calendario

En la categoría WRC2, Yohan Rossel hizo historia con Lancia, logrando el primer triunfo del Ypsilon HF Rally2 y metiendo a la marca italiana nuevamente entre los protagonistas.

Ahora, el Mundial seguirá sobre asfalto con el Rally Islas Canarias, que se disputará del 23 al 26 de abril.

El campeonato entra en una etapa clave y Katsuta llega como el gran candidato.