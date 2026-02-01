1 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Por si no sabías

Qué pasa si coloco un cactus en casa o en el trabajo, según el Feng Shui

Colocar un cactus en casa o en tu lugar de trabajo puede traer sorprendentes beneficios diarios según el Feng Shui. Mirá todos los detalles y cómo aprovecharlo.

Qué pasa si coloco un cactus en casa o en el trabajo, según el Feng Shui

Qué pasa si coloco un cactus en casa o en el trabajo, según el Feng Shui

Foto: ChatGPT (IA)
 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, solemos tener un cactus cerca. Lo que muchos desconocen es que colocarlo en casa o en el lugar de trabajo puede aportar sorprendentes beneficios para el día a día, según Feng Shui. En esta nota, te contamos todos los detalles.

cactus frente a un pantalla, jardinería
Colocar un cactus en casa o en la oficina según el Feng Shui y sus efectos

Colocar un cactus en casa o en la oficina según el Feng Shui y sus efectos

Cactus en casa o trabajo: descubrí lo que dice el Feng Shui

Según TN, el Feng Shui recomienda colocar un cactus en la zona sureste del hogar o la oficina, ya que este sector se asocia con la abundancia y puede atraer dinero y prosperidad. Se sugiere ubicarlo sobre muebles, estanterías o escritorios, en espacios ordenados y bien iluminados.

Lee además
Amor de verano: ¿nos enamoramos con más facilidad cuando suben las temperaturas?
Ciencia y vínculos

Amor de verano: ¿nos enamoramos con más facilidad cuando suben las temperaturas?
Por qué a algunas personas no les gusta tomar mate: esto dice la psicología
Atento al dato

Por qué a algunas personas no les gusta tomar mate: esto dice la psicología

Además de su función económica, el cactus actúa como protector. Situarlo cerca de puertas, ventanas o accesos principales ayuda a bloquear energías negativas, envidias y malas intenciones provenientes del exterior, creando un ambiente más seguro y armonioso.

En el espacio de trabajo, el cactus favorece la concentración y protege los proyectos y el dinero generado. Sin embargo, se aconseja no colocarlo en dormitorios o zonas de descanso, pues su energía activa podría afectar el sueño y la tranquilidad emocional.

Temas
Seguí leyendo

Ni suerte ni protección: la sorprendente razón de poner un frasco con lentejas en tu dormitorio

Qué hacer con la ropa que ya no usás: 5 opciones sustentables antes de tirarla

Chau tecnoestrés: el paso a paso para soltar el teléfono móvil y descansar en serio estas vacaciones

El secreto definitivo para tener un hogar ordenado y atraer abundancia según el Feng Shui

Las Más Leídas

Autoridades evaluaron las condiciones de transitabilidad del Paso Internacional Los Libertadores
Horas decisivas

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo: qué dice el comunicado oficial

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026

General Alvear vivió el Atuel, abrazo de Vendimia y coronó a Mariana Cucatto como reina departamental
Edición 2026

General Alvear vivió el "Atuel, abrazo de Vendimia" y coronó a Mariana Cucatto como reina departamental

Tunuyán ya vive el Festival Nacional de La Tonada y palpita la Vendimia.
Edición 2026

Tunuyán vibró en la primera noche del Festival Nacional de La Tonada

Con nuevos hábitos de compra, el consumo de ropa se redefine entre la moda circular y la venta por kilo
VERSUS URBANO

Con nuevos hábitos de compra, el consumo de ropa se redefine entre la moda circular y la venta por kilo