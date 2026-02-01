Qué pasa si coloco un cactus en casa o en el trabajo, según el Feng Shui Foto: ChatGPT (IA)

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, solemos tener un cactus cerca. Lo que muchos desconocen es que colocarlo en casa o en el lugar de trabajo puede aportar sorprendentes beneficios para el día a día, según Feng Shui. En esta nota, te contamos todos los detalles.

cactus frente a un pantalla, jardinería Colocar un cactus en casa o en la oficina según el Feng Shui y sus efectos Cactus en casa o trabajo: descubrí lo que dice el Feng Shui Según TN, el Feng Shui recomienda colocar un cactus en la zona sureste del hogar o la oficina, ya que este sector se asocia con la abundancia y puede atraer dinero y prosperidad. Se sugiere ubicarlo sobre muebles, estanterías o escritorios, en espacios ordenados y bien iluminados.

Además de su función económica, el cactus actúa como protector. Situarlo cerca de puertas, ventanas o accesos principales ayuda a bloquear energías negativas, envidias y malas intenciones provenientes del exterior, creando un ambiente más seguro y armonioso.

En el espacio de trabajo, el cactus favorece la concentración y protege los proyectos y el dinero generado. Sin embargo, se aconseja no colocarlo en dormitorios o zonas de descanso, pues su energía activa podría afectar el sueño y la tranquilidad emocional.

