Ni suerte ni protección: la sorprendente razón de poner un frasco con lentejas en tu dormitorio

Aunque parezca sorprendente, colocar un frasco con lentejas en el dormitorio de casa aporta beneficios según el Feng Shui, la milenaria disciplina china. En esta nota te explicamos en detalle sus efectos y por qué los expertos recomiendan practicar este sencillo hábito.
Para qué sirve poner un frasco con lentejas en el dormitorio, según Feng Shui
Según información de TN, colocar un frasco con lentejas en el dormitorio se asocia a la atracción de abundancia y prosperidad, especialmente en proyectos personales. Según el Feng Shui, este sencillo ritual funciona como un recordatorio constante de crecimiento y metas por alcanzar.
Además, las lentejas aportan estabilidad emocional, ya que representan lo esencial y nutritivo. Tenerlas visibles en el espacio ayuda a conectar con sensaciones de seguridad, equilibrio y bienestar en el día a día.
Por último, un frasco de lentejas genera orden y calma, gracias a su simplicidad visual. También refuerza las intenciones personales, ya que al estar siempre presente actúa como un símbolo que mantiene tus objetivos y deseos en foco constante.