Chau tecnoestrés: el paso a paso para soltar el teléfono móvil y descansar en serio estas vacaciones

Llegar a las vacaciones es el momento más esperado del año, pero lograr un descanso real resulta difícil por la dependencia al teléfono móvil . Según diversos estudios de salud mental, el cerebro necesita al menos tres días sin pantallas para reducir el cortisol y entrar en un estado de relajación profunda y reparadora.

El fenómeno del "tecnoestrés" no desaparece por el solo hecho de viajar. Datos de la Asociación de Psicología de Estados Unidos (APA) indican que c asi la mitad de los empleados chequean el correo laboral incluso en sus días libres . Este hábito impide que el sistema nervioso se regule, manteniendo al individuo en un estado de alerta constante que anula los beneficios psicofísicos de tomarse un respiro de la rutina.

Para combatir esta "infoxicación", es necesario implementar estrategias concretas antes de salir de viaje. No se trata solo de apagar el dispositivo, sino de reentrenar nuestra atención hacia el entorno físico y las personas que nos acompañan. La dopamina que generan las notificaciones constantes debe ser reemplazada por estímulos naturales, como el contacto con la naturaleza, el silencio o la lectura recreativa en papel.

Si querés que tu descanso sea transformador y no sólo un cambio de escenario, podés seguir estos pasos fundamentales:

Avisar con tiempo: Dejá un mensaje de respuesta automática en el mail y avisá a tus contactos que solo responderás urgencias reales a través de una llamada telefónica.

Dejá un mensaje de respuesta automática en el mail y avisá a tus contactos que solo responderás urgencias reales a través de una llamada telefónica. Eliminar aplicaciones: Borrá temporalmente las redes sociales y apps de laburo; si no están a la vista en la pantalla de inicio, la tentación de entrar disminuye drásticamente.

Borrá temporalmente las redes sociales y apps de laburo; si no están a la vista en la pantalla de inicio, la tentación de entrar disminuye drásticamente. Establecer "ventanas" de uso: Si es imposible apagarlo todo, definí 15 minutos a la mañana para revisar mensajes y el resto del día guardá el celular en la caja fuerte del hotel o en el fondo de la mochila.

Si es imposible apagarlo todo, definí 15 minutos a la mañana para revisar mensajes y el resto del día guardá el celular en la caja fuerte del hotel o en el fondo de la mochila. Volver a lo analógico: Usá una cámara de fotos común para no depender del teléfono, llevate libros físicos y pedí indicaciones a la gente del lugar en vez de usar siempre el GPS.

libro, playa, vacaciones Leer un libro en papel, es una excelente estrategia para soltar el teléfono móvil en tus vacaciones

El impacto de las vacaciones en la salud cerebral

Cuando logramos soltar la pantalla, el cerebro activa la denominada "red neuronal por defecto", que es la encargada de la creatividad y la resolución de problemas complejos. Sin el bombardeo constante de información digital, los procesos de memoria se consolidan mejor y el sueño se vuelve mucho más profundo al evitar la luz azul antes de irse a dormir.

La ciencia es clara: el cerebro necesita el aburrimiento y la contemplación para resetearse. Aquellos que logran apagar el celular durante su descanso reportan una mayor satisfacción vital y regresan a sus puestos de trabajo con una energía renovada, evitando el famoso síndrome del "burnout" o agotamiento extremo que produce la hiperconectividad. Desconectarse es una decisión valiente que permite recuperar el tiempo propio y disfrutar el presente sin filtros.