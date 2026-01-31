Amor de verano: ¿nos enamoramos con más facilidad cuando suben las temperaturas?

Por Analía Martín







Durante el verano parece despertarse una predisposición especial para los encuentros afectivos. Muchos se preguntan si es solo una casualidad del calendario o si realmente existe una razón biológica para que el amor fluya con mayor libertad durante estos meses de sol intenso, vacaciones y mucha vida compartida al aire libre.

El papel de las hormonas en el verano La ciencia confirma que no se trata de una simple creencia popular. Según especialistas como Helen Fisher, antropóloga biológica de la Universidad de Rutgers (New Jersey, Estados Unidos), el sistema de recompensa del cerebro se activa con mayor intensidad bajo la luz solar. La exposición al sol estimula la producción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, que reduce la ansiedad y nos vuelve mucho más receptivos a la conquista. Al sentirnos de mejor humor, nuestra autoestima sube y perdemos el miedo al rechazo, creando el escenario perfecto para el flirteo constante.

amor de verano 2 El amor de verano ¿es marketing o es real? Además, los niveles de testosterona y estrógenos experimentan un pico significativo durante los días más largos. El doctor Gareth Nye, referente en endocrinología, señala que la luz solar influye directamente en la regulación de los impulsos sexuales a través de la glándula pineal. Esta "explosión química" interna hace que el deseo aumente de forma natural, explicando por qué las relaciones suelen iniciarse con tanta intensidad en esta época del año. La oxitocina, vinculada al apego, también se incrementa gracias al mayor contacto físico y social.

Estímulos visuales y factores sociales El contexto ambiental también juega un rol determinante en la formación de nuevas parejas. La temperatura ideal para el bienestar emocional se sitúa entre los 20°C y los 30°C; en este rango, el cuerpo se siente cómodo y el cerebro está más predispuesto a la interacción.

Existen factores clave que potencian la atracción estival: Mayor exposición dérmica: El uso de menos ropa aumenta el atractivo visual y la percepción sensorial entre las personas.

El uso de menos ropa aumenta el atractivo visual y la percepción sensorial entre las personas. Feromonas: El sudor leve facilita la liberación de señales químicas que el cerebro interpreta como una invitación a la atracción sexual.

El sudor leve facilita la liberación de señales químicas que el cerebro interpreta como una invitación a la atracción sexual. Vitamina D: Su síntesis gracias al sol está vinculada directamente con una mayor libido en ambos sexos.

Su síntesis gracias al sol está vinculada directamente con una mayor libido en ambos sexos. Disponibilidad de tiempo: Las vacaciones fomentan encuentros en entornos relajados, lejos del estrés laboral cotidiano. amor de verano 3 Verano y amor Investigadores de la Universidad de Tel Aviv demostraron que la radiación ultravioleta afecta la expresión de proteínas en la piel que envían señales al sistema hormonal para potenciar el deseo. No es solo que tengas más ganas por estar descansando, es que tu organismo está biológicamente programado para buscar pareja cuando el entorno es más amable y luminoso. El flechazo veraniego es una respuesta compleja de nuestro cuerpo al clima y la luz. La biología nos empuja a conectarnos, aprovechando que el sol nos regala el mejor estado de ánimo para amar.

Compartí la nota:







