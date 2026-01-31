31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Ciencia y vínculos

Amor de verano: ¿nos enamoramos con más facilidad cuando suben las temperaturas?

Descubrí por qué el calor y los días largos del verano disparan las hormonas que facilitan el amor. Expertos explican estos cambios biológicos.

Amor de verano: ¿nos enamoramos con más facilidad cuando suben las temperaturas?

Amor de verano: ¿nos enamoramos con más facilidad cuando suben las temperaturas?

 Por Analía Martín

Durante el verano parece despertarse una predisposición especial para los encuentros afectivos. Muchos se preguntan si es solo una casualidad del calendario o si realmente existe una razón biológica para que el amor fluya con mayor libertad durante estos meses de sol intenso, vacaciones y mucha vida compartida al aire libre.

El papel de las hormonas en el verano

La ciencia confirma que no se trata de una simple creencia popular. Según especialistas como Helen Fisher, antropóloga biológica de la Universidad de Rutgers (New Jersey, Estados Unidos), el sistema de recompensa del cerebro se activa con mayor intensidad bajo la luz solar. La exposición al sol estimula la producción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, que reduce la ansiedad y nos vuelve mucho más receptivos a la conquista. Al sentirnos de mejor humor, nuestra autoestima sube y perdemos el miedo al rechazo, creando el escenario perfecto para el flirteo constante.

Lee además
Alejandro Molero junto a los chicos de la colonia de verano
Compromiso con los niños

La Colonia de Verano 2025-2026 de General Alvear culminó con una gran fiesta
Colonia de verano en General Alvear.
Deportes y aprendizaje

La colonia de verano de General Alvear crece y cierra con éxito en Valle Grande
amor de verano 2
El amor de verano ¿es marketing o es real?

El amor de verano ¿es marketing o es real?

Además, los niveles de testosterona y estrógenos experimentan un pico significativo durante los días más largos. El doctor Gareth Nye, referente en endocrinología, señala que la luz solar influye directamente en la regulación de los impulsos sexuales a través de la glándula pineal. Esta "explosión química" interna hace que el deseo aumente de forma natural, explicando por qué las relaciones suelen iniciarse con tanta intensidad en esta época del año. La oxitocina, vinculada al apego, también se incrementa gracias al mayor contacto físico y social.

Estímulos visuales y factores sociales

El contexto ambiental también juega un rol determinante en la formación de nuevas parejas. La temperatura ideal para el bienestar emocional se sitúa entre los 20°C y los 30°C; en este rango, el cuerpo se siente cómodo y el cerebro está más predispuesto a la interacción.

Existen factores clave que potencian la atracción estival:

  • Mayor exposición dérmica: El uso de menos ropa aumenta el atractivo visual y la percepción sensorial entre las personas.
  • Feromonas: El sudor leve facilita la liberación de señales químicas que el cerebro interpreta como una invitación a la atracción sexual.
  • Vitamina D: Su síntesis gracias al sol está vinculada directamente con una mayor libido en ambos sexos.
  • Disponibilidad de tiempo: Las vacaciones fomentan encuentros en entornos relajados, lejos del estrés laboral cotidiano.
amor de verano 3
Verano y amor

Verano y amor

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv demostraron que la radiación ultravioleta afecta la expresión de proteínas en la piel que envían señales al sistema hormonal para potenciar el deseo. No es solo que tengas más ganas por estar descansando, es que tu organismo está biológicamente programado para buscar pareja cuando el entorno es más amable y luminoso.

El flechazo veraniego es una respuesta compleja de nuestro cuerpo al clima y la luz. La biología nos empuja a conectarnos, aprovechando que el sol nos regala el mejor estado de ánimo para amar.

Temas
Seguí leyendo

Qué pasará con el tiempo en Mendoza tras las lluvias: el pronóstico del SMN para el trimestre

El Museo del Área Fundacional abre sus puertas a la comunidad con talleres y actividades gratuitas

Picnics Musicales: música, verano y encuentro en la Nave Cultural

Municipios del Valle de Uco analizaron el inicio de la temporada estival

San Carlos promueve hábitos saludables y conciencia ambiental en niños

Godoy Cruz promueve la educación ambiental en las escuelas de verano

Más de 110 chicos de Tunuyán vivieron una noche de campamento en Vista Flores

Con apoyo municipal, el Club Huracán San Rafael puso en marcha nuevamente su pileta histórica

LO QUE SE LEE AHORA
Alejandro Molero junto a los chicos de la colonia de verano
Compromiso con los niños

La Colonia de Verano 2025-2026 de General Alvear culminó con una gran fiesta

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año
Emprendimiento

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año

Cierran Paso Pehuenche.
Información Oficial

Un Paso Internacional a Chile se habilitó este sábado al mediodía

Tras la fuerte tormenta, continúan las lluvias este sábado en Mendoza
El clima

Tras la feroz tormenta del viernes, anticipan un sábado con lluvias intensas y riesgo de granizo en Mendoza

Este 1 de febrero abrirá el hospital de Luján de Cuyo, con un modelo público-privado de salud.
Punto de inflexión

Así funcionará el primer hospital público-privado del país que se encuentra en Mendoza