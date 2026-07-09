Victoria Villarruel admitió que quiere ser candidata a presidenta: "Me gustaría servir a los argentinos"

La definición de Victoria Villarruel sobre una candidatura presidencial que sacudió la política

En medio de la vigilia por el 210° aniversario del Día de la Independencia , la vicepresidenta Victoria Villarruel sorprendió al admitir públicamente que le gustaría ser candidata a presidenta. Lo hizo luego del acto encabezado por Javier Milei en la Casa Histórica de Tucumán, donde dejó una de las definiciones políticas más relevantes de la jornada.

" Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo ", afirmó Villarruel al ser consultada por periodistas sobre una eventual candidatura para 2027. Aunque evitó confirmar una postulación, sus palabras fueron interpretadas como la primera manifestación explícita de sus aspiraciones políticas.

La vicepresidenta participó de la ceremonia junto al presidente Milei, ministros nacionales y gobernadores invitados . Sin embargo, una vez finalizado el acto oficial, mientras el mandatario ingresó a la Casa Histórica con su comitiva, Villarruel permaneció en el exterior y dialogó con la prensa.

Consultada sobre el discurso presidencial, eligió bajar el tono de las diferencias que en los últimos meses marcaron la relación con el jefe de Estado.

"Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos", sostuvo.

También consideró que el mensaje de Milei tuvo un contenido político, aunque remarcó que el Día de la Independencia es una fecha que trasciende las diferencias partidarias.

Una definición que alimenta las especulaciones para 2027

Las declaraciones de Villarruel llegan en un contexto de crecientes versiones sobre su futuro político y de una relación atravesada por tensiones con sectores del oficialismo, especialmente con el entorno más cercano al Presidente.

Si bien evitó confirmar una candidatura concreta, su deseo de "servir a los argentinos" fue leído como una señal de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Hasta ahora, la vicepresidenta había evitado pronunciarse de manera directa sobre sus aspiraciones electorales. Esta vez, eligió responder sin rodeos y dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en el futuro.

Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia

El acto oficial se realizó durante la madrugada en la Casa Histórica de Tucumán y fue encabezado por el presidente Javier Milei, acompañado por una docena de gobernadores.

Durante su discurso, el mandatario defendió las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, destacó el respaldo de los mandatarios provinciales presentes y pidió acompañamiento para avanzar con la agenda legislativa que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso durante los próximos meses.