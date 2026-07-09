9 de julio de 2026
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Matías Stevanato

Matías Stevanato anunció un ajuste en el municipio: eliminará cargos políticos y reducirá secretarías

Tras la decisión de la Ciudad de Mendoza de congelar los salarios de los funcionarios, el municipio de Maipú anunció una reforma de su estructura política que contempla la eliminación de cargos, la reducción de secretarías y un ahorro estimado de $500 millones al año.

Maipú se suma al ajuste: recortará cargos jerárquicos y reorganizará el gabinete

Maipú se suma al ajuste: recortará cargos jerárquicos y reorganizará el gabinete

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

Luego de que la Ciudad de Mendoza dispusiera el congelamiento de los salarios de sus funcionarios políticos por seis meses como parte de un plan de contención del gasto, el municipio de Maipú también anunció medidas de ajuste sobre su estructura política. En este caso, la gestión del intendente Matías Stevanato avanzará con una reorganización del gabinete que reducirá la cantidad de cargos jerárquicos y secretarías, con el objetivo de disminuir el gasto público y optimizar el funcionamiento de la administración.

La reforma será enviada al Concejo Deliberante y, según informó oficialmente la comuna, permitirá un ahorro cercano a los 500 millones de pesos anuales, recursos que serán destinados a fortalecer servicios y obras para los vecinos.

Reducen secretarías y eliminan cargos políticos

La principal modificación será la reducción de la estructura política del Ejecutivo municipal.

Actualmente, el gabinete cuenta con 10 secretarías, pero el proyecto propone pasar a 8, mediante la unificación de distintas áreas de gobierno. Además, se eliminarán 16 cargos jerárquicos, entre direcciones, jefaturas y coordinaciones.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa busca hacer más eficiente la gestión y agilizar los procesos administrativos, evitando superposiciones de funciones y reduciendo costos operativos.

Un ahorro estimado de $500 millones por año

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Maipú, la reestructuración permitirá generar un ahorro aproximado de $500 millones anuales.

Según destacaron, esos fondos dejarán de destinarse al funcionamiento de la estructura política y podrán orientarse a políticas públicas vinculadas con infraestructura, servicios y programas destinados a la comunidad.

"La decisión apunta a consolidar un Estado municipal más eficiente, moderno y sustentable", señalaron desde la comuna.

La medida se suma al ajuste anunciado por la Ciudad

El anuncio se produce apenas días después de que el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, resolviera congelar durante seis meses los salarios de todos los funcionarios políticos del Ejecutivo municipal y de los Juzgados Administrativos de Tránsito.

En ese caso, la medida fue fundamentada en la caída de los recursos coparticipables que reciben las provincias y los municipios y en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.

Aunque las decisiones adoptadas por ambos municipios son diferentes —Ciudad optó por congelar salarios y Maipú por reducir la estructura política—, las dos administraciones coinciden en el objetivo de contener el gasto público frente al actual contexto económico.

El proyecto deberá ser tratado por el Concejo Deliberante

La reestructuración impulsada por el Ejecutivo maipucino requerirá la aprobación del Concejo Deliberante para entrar en vigencia.

Si el proyecto obtiene el aval de los concejales,Maipú pasará a contar con una estructura política más reducida, en línea con la estrategia de racionalización del gasto que distintas administraciones municipales comenzaron a implementar en Mendoza durante las últimas semanas.

Las medidas, una por una

  1. Reducción del 20% de los cargos políticos de la Municipalidad.
  2. Congelamiento de los sueldos de los funcionarios políticos.
  3. Reducción del 20% de los gastos corrientes.
  4. Optimización en la aplicación de recursos en los programas municipales en curso
  5. Regularización de deudas hasta 12 cuotas,sin interés de financiación
  6. Regularización de construcciones y empadronamiento mediante trámite simplificado.

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