26 de junio de 2026
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Martín Insaurralde

El fiscal pidió la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio por enriquecimiento ilícito

La causa sumó nuevas pruebas tras la difusión de videos con millones de dólares. La decisión final está en manos del juez.

La expareja, complicada en la Justicia.

La expareja, complicada en la Justicia.

Por Sitio Andino Política

El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio en el marco de la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La solicitud quedó ahora en manos del juez federal Luis Armella, quien deberá resolver si hace lugar al planteo.

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El argumento del fiscal para pedir la detención de Insaurralde y Cirio

Mola fundamentó su solicitud en la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Según planteó, tras la aparición de los videos existe la posibilidad de que los imputados intenten ocultar pruebas o influir sobre testigos.

En paralelo, el fiscal impulsó una serie de medidas clave:

  • Inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde se habrían grabado los videos.
  • Peritaje técnico de las imágenes para determinar su autenticidad y el monto de dinero.
  • Análisis de celulares, tablets y pendrives secuestrados durante allanamientos.

Uno de los objetivos centrales es confirmar si el vestidor que aparece en los videos corresponde efectivamente a esa propiedad.

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Allanamientos, peritajes y nuevos elementos

En los últimos días, la Justicia avanzó con allanamientos en domicilios vinculados a Cirio, donde se secuestraron dispositivos electrónicos para su análisis. La modelo entregó su celular bajo cadena de custodia, con el objetivo de que los peritos puedan reconstruir el origen de los archivos.

Además, los investigadores buscan establecer la fecha exacta de grabación y la procedencia de los videos, lo que podría ser determinante para la causa.

En ese contexto, también se investiga la compra de propiedades y bienes, como un departamento en Palermo adquirido por Cirio en 2015, que quedó bajo la lupa por su posible vínculo con fondos de Insaurralde.

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El origen del caso Insaurralde y los puntos bajo sospecha

La causa se inició tras el escándalo del viaje de lujo a Marbella en 2023, cuando Insaurralde fue fotografiado en el yate “Bandido” junto a Sofía Clerici. Ese episodio derivó en su salida del gobierno bonaerense y abrió una investigación sobre su patrimonio.

Uno de los focos está puesto en la firma Sasaxa Libero S.A., vinculada a la propiedad de la casa en San Vicente. El contador de la empresa declaró que firmaba balances sin conocer a Insaurralde y que sus claves fiscales habrían sido utilizadas sin su intervención, lo que generó más dudas sobre el manejo societario.

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Un expediente bajo presión

El pedido de detención suma presión sobre el juez Armella, quien deberá evaluar si se cumplen los requisitos legales para avanzar con una medida de ese tipo. Fuentes judiciales consideran que no sería sencillo que el magistrado lo convalide, dado que en los años que lleva la causa no se avanzó siquiera en indagatorias.

Mientras tanto, la investigación sigue sumando elementos y mantiene en el centro de la escena a uno de los dirigentes más influyentes del conurbano bonaerense.

El caso, que ya tuvo alto impacto político en 2023, vuelve a escalar con fuerza y podría entrar en una nueva etapa si la Justicia decide avanzar con medidas más severas.

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