Guaymallén lanzó un programa de formalización y fortalecimiento emprendedor

Programa para el emprendedor en Guaymallén.

El Municipio de Guaymallén habilitó el formulario de preinscripción para participar del Programa de Formalización y Fortalecimiento de Emprendedores , una iniciativa destinada a potenciar proyectos productivos y de servicios del departamento.

El programa está orientado al fortalecimiento de emprendimientos mediante un subsidio para la adquisición de maquinaria y herramientas , con el objetivo de mejorar la actividad y acompañar el crecimiento de los emprendedores locales.

La convocatoria está destinada exclusivamente a emprendedores del departamento de Guaymallén que cuenten con un proyecto en funcionamiento.

El plazo de preinscripción estará habilitado hasta el 5 de julio , a través del formulario dispuesto por el municipio.

Para poder participar, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años .

. Contar con un emprendimiento activo con una antigüedad mínima de 6 meses .

con una antigüedad mínima de . Desarrollar la actividad dentro del departamento de Guaymallén.

Qué emprendimientos podrán postularse en el departamento de Guaymallén

Según informaron desde el municipio, podrán postularse al programa:

Emprendedores de servicios .

. Productores artesanales .

. Elaboradores de productos propios.

En tanto, no podrán participar kioscos, comercios, negocios de reventa, ideas de negocio que aún no estén en funcionamiento o actividades que no impliquen producción propia o prestación de servicios.

Cupos limitados

Desde la Municipalidad de Guaymallén aclararon que los cupos son limitados y que el envío del formulario de preinscripción no implica el ingreso automático al programa.

La selección estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos y a la evaluación correspondiente por parte del municipio.