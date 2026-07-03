Guaymallén lanzó un programa de formalización y fortalecimiento emprendedor

El Municipio de Guaymallén habilitó el formulario de preinscripción para participar del Programa de Formalización y Fortalecimiento de Emprendedores, una iniciativa destinada a potenciar proyectos productivos y de servicios del departamento.
Guaymallén habilitó la preinscripción al Programa de Formalización y Fortalecimiento de Emprendedores.
El Municipio de Guaymallén habilitó el formulario de preinscripción para participar del Programa de Formalización y Fortalecimiento de Emprendedores, una iniciativa destinada a potenciar proyectos productivos y de servicios del departamento.
El programa está orientado al fortalecimiento de emprendimientos mediante un subsidio para la adquisición de maquinaria y herramientas, con el objetivo de mejorar la actividad y acompañar el crecimiento de los emprendedores locales.
La convocatoria está destinada exclusivamente a emprendedores del departamento de Guaymallén que cuenten con un proyecto en funcionamiento.
El plazo de preinscripción estará habilitado hasta el 5 de julio, a través del formulario dispuesto por el municipio.
Para poder participar, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Según informaron desde el municipio, podrán postularse al programa:
En tanto, no podrán participar kioscos, comercios, negocios de reventa, ideas de negocio que aún no estén en funcionamiento o actividades que no impliquen producción propia o prestación de servicios.
Desde la Municipalidad de Guaymallén aclararon que los cupos son limitados y que el envío del formulario de preinscripción no implica el ingreso automático al programa.
La selección estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos y a la evaluación correspondiente por parte del municipio.