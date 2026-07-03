3 de julio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén lanzó un programa de formalización y fortalecimiento emprendedor

Guaymallén habilitó la preinscripción al Programa de Formalización y Fortalecimiento de Emprendedores.

Programa para el emprendedor en Guaymallén.

Programa para el emprendedor en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén habilitó el formulario de preinscripción para participar del Programa de Formalización y Fortalecimiento de Emprendedores, una iniciativa destinada a potenciar proyectos productivos y de servicios del departamento.

El programa está orientado al fortalecimiento de emprendimientos mediante un subsidio para la adquisición de maquinaria y herramientas, con el objetivo de mejorar la actividad y acompañar el crecimiento de los emprendedores locales.

Quiénes pueden inscribirse al programa en Guaymallén

La convocatoria está destinada exclusivamente a emprendedores del departamento de Guaymallén que cuenten con un proyecto en funcionamiento.

El plazo de preinscripción estará habilitado hasta el 5 de julio, a través del formulario dispuesto por el municipio.

Para poder participar, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayores de 18 años.
  • Contar con un emprendimiento activo con una antigüedad mínima de 6 meses.
  • Desarrollar la actividad dentro del departamento de Guaymallén.

Qué emprendimientos podrán postularse en el departamento de Guaymallén

Según informaron desde el municipio, podrán postularse al programa:

  • Emprendedores de servicios.
  • Productores artesanales.
  • Elaboradores de productos propios.

En tanto, no podrán participar kioscos, comercios, negocios de reventa, ideas de negocio que aún no estén en funcionamiento o actividades que no impliquen producción propia o prestación de servicios.

Cupos limitados

Desde la Municipalidad de Guaymallén aclararon que los cupos son limitados y que el envío del formulario de preinscripción no implica el ingreso automático al programa.

La selección estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos y a la evaluación correspondiente por parte del municipio.

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