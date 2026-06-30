Guaymallén homenajeó a actrices mendocinas en el Pascual Lauriente

Guaymallén celebró el Día de la Actriz Mendocina con una propuesta que combinó teatro, homenajes y reconocimiento a la trayectoria de artistas locales . La actividad se realizó en el Centro Cultural Pascual Lauriente , donde se presentó la obra teatral “Lombrices” , una comedia de humor negro protagonizada por Paca Llompart y Diana Wol , bajo la dirección de Juan Comotti , hijo de la reconocida artista mendocina Gladys Ravalle .

La obra “Lombrices” relata la vida de Consuelo y Martirio , dos ancianas que viven recluidas en un departamento, inmersas en un universo de recuerdos, delirios y fantasías.

Mientras un incendio real afecta el edificio, ambas permanecen ajenas a la realidad y recrean escenas inspiradas en famosas películas de Hollywood para construir sus propios “asesinatos” imaginarios .

Con una mirada sensible y crítica, la puesta aborda temáticas como la soledad en la vejez , el abandono, el miedo a la muerte y el paso del tiempo, transformando lo trágico en una experiencia teatral que invita a reír y reflexionar.

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Reconocimientos a la actriz mendocina

Durante la celebración también se entregaron reconocimientos a destacadas actrices mendocinas por su trayectoria y aporte a la cultura local.

Entre las homenajeadas estuvieron Graciela Lopresti, Pinty Saba y Cecilia Herrera, quienes recibieron una escultura cerámica denominada “El abrazo”, realizada por la artista plástica Tuly Driussi.

La jornada permitió poner en valor el trabajo de mujeres que han dejado una huella importante en el teatro y en la escena cultural de Mendoza.

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Gladys Ravalle, la madre del teatro mendocino

Durante la velada se recordó especialmente a Gladys Ravalle, reconocida artista, directora y docente, considerada una referente indiscutida del teatro provincial.

Su legado dio origen a la conmemoración del Día de la Actriz Mendocina, una fecha que busca reconocer el trabajo, la trayectoria y el aporte de las mujeres al teatro de Mendoza.

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Una vida dedicada al arte y la cultura

Gladys Ravalle nació el 28 de junio de 1942 y vivió en Guaymallén desde los 11 años. Fue directora, docente, creadora del joven Teatro Goethe, protagonista del exilio y defensora de los derechos humanos.

En 1961 fue elegida reina departamental, hecho que marcó el inicio de su carrera artística con una frase que la acompañó para siempre: “Flor de Guaymallén”.

Su pasión por el teatro se extendió durante décadas y fue reconocida con numerosos premios, homenajes y distinciones locales e internacionales. Fueron 60 años de actividad artística, con participación en distintos proyectos y una profunda influencia en generaciones de artistas.

Ravalle fue declarada Ciudadana Ilustre de Guaymallén y embajadora cultural de la provincia. Falleció el 29 de enero de 2022, dejando un enorme legado para la cultura de Mendoza y del país.