30 de junio de 2026
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Monóxido de Carbono

Monóxido de carbono: asisten a familia en un conocido barrio privado de Guaymallén

Una pareja y dos menores de edad debieron ser asistidos por una intoxicación con monóxido de carbono en una casa de un barrio privado de Guaymallén.

Nuevo caso de monóxido de carbono en la provincia.&nbsp;

Nuevo caso de monóxido de carbono en la provincia. 

 Por Pablo Segura

Una familia de cuatro integrantes debió ser asistida durante la madrugada de este martes luego de sufrir una intoxicación con monóxido de carbono en una vivienda ubicada en un barrio privado de Guaymallén. El episodio ocurrió por una pérdida de gas en una caldera y, afortunadamente, los afectados se encuentran en buen estado de salud.

El hecho se registró cerca de las 4.40 en el barrio Cortaderas II, donde personal de la Comisaría 35° acudió al domicilio tras recibir el aviso de una familia con síntomas compatibles con una intoxicación.

Los afectados fueron identificados como una pareja, L.A.G., de 39 años, y R.J.F., de 40, junto a dos menores de 4 y 16 años. Al arribar al lugar, los efectivos policiales asistieron a los integrantes del grupo familiar hasta la llegada del personal médico.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) evaluó a las cuatro personas y diagnosticó una intoxicación leve por monóxido de carbono. Debido al buen estado general de salud, ninguno de los integrantes necesitó ser trasladado a un centro asistencial.

Otro caso de intoxicación por monóxido de carbono en Mendoza

El episodio ocurrido en Guaymallén se suma a otro caso registrado este lunes en la provincia, cuando una familia de Godoy Cruz debió ser rescatada y trasladada luego de sufrir una intoxicación con monóxido de carbono dentro de su vivienda.

En ese caso, los cinco integrantes del grupo familiar tuvieron que ser internados para recibir atención médica tras detectarse la presencia del gas tóxico en el domicilio.

Los especialistas advierten que las intoxicaciones por monóxido de carbono suelen producirse por desperfectos en artefactos a gas, falta de ventilación o fallas en sistemas de calefacción como calderas, calefactores y estufas.

El gas es conocido como un “enemigo silencioso” debido a que no tiene olor ni color y puede provocar síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, confusión e incluso pérdida de conciencia.

Ante la llegada de las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan revisar los artefactos a gas con personal matriculado y mantener ventilados los ambientes para prevenir nuevos episodios.

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